Prisen for madservice forbliver stort set uændret

Vordingborg - 01. september 2021

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde i sidste uge at beholde de nuværende takster til Vordingborg Madservice med blot små udsving. I Venstre ser man gerne at borgerne får flere valgmuligheder.

Hvert år fastlægger kommunalbestyrelsen næste års madtakster for kommunens ældre. Maden leveres af Vordingborg Madservice, og kommunen har et princip om, at taksterne kun skal dække de reelle omkostninger forbundet med madproduktionen; Vordingborg Madservice må altså ikke have overskud.

- Det er et hvile-i-sig-selv princip, fastslog Mette Høg Christiansen (S) i sin gennemgang for kollegerne på sidste uges kommunalbestyrelsesmøde.

Politikerne vedtog enstemmigt, at taksterne for 2022 skal være som i 2020, dog er der anvendt en "fremskrivningsfaktor for området" samt indregnet "nyinvesteringer i anlægget", som det hedder i referatet fra mødet.

Overordnet set bliver det beløb, som borgerne skal betale for madservice, nogenlunde det samme.

Eva Sommer-Madsen fra Venstre kunne også bakke op om taksterne, hun sagde dog:

- Men vi (Venstre, red.) ville ønske, at der var noget mere frit valg i Vordingborg Kommune, for som borger har man ret til et frit valg og det sætter borgerne i centrum. Med et frit valg bliver det synliggjort, hvad tingene koster og om det er den rette pris, og det synliggør om der er opbakning til det offentlige system.

Hertil svarede borgmester Mikael Smed (S):

- Der er jo ingen, der forbyder borgerne i Vordingborg Kommune at få deres mad fra andre udbydere.

Problemet er dog, at der i øjeblikket ikke er andre udbydere i kommunens område, hvorfor maden vil skulle transporteres længere væk fra, hvis man ikke ønsker at få mad fra Vordingborg Madservice.

Borgere på plejecentre På plejecentrene stiger en døgnkostportion fra 126,05 kroner til 128,16 kroner, hvilket udgør en stigning på 1,67 procent. Det er fortsat under den forventede maksimumpris, som Social- og Ældreministeriet fastlægger.

Maksimumprisen for en døgnkostportion er i øjeblikket for borgere på kommunens plejecentre per måned på 3.834 kroner. Hvis den maksimumpris, som Social- og Ældreministeriets offentliggør senere på året, ligger under den takst, politikerne netop har vedtaget, reguleres taksten ned til maksimaltaksten.

I prisen er i øvrigt indregnet, at Vordingborg Madservice leverer mad tre gange om ugen til plejecentrene.

En del af omkostningerne går desuden til aflønning af cafépersonalet, der håndterer maden på plejecentrene. Den del af personalets arbejde, der ikke direkte vedrører maden er taget ud.

For borgere i eget hjem For borgere bosat udenfor plejecentrene bliver taksterne lavere end i 2021. Det er især udbringningsgebyret per hovedret, der bliver billigere, idet taksten falder fra 13,12 kroner til 10,51 kroner. Den lavere takst skyldes, at der er reduceret i antallet af chauffører og dermed i lønomkostningerne til chauffører i Vordingborg Madservice.

To gange ugentligt leveres mad til borgere bosat udenfor plejecentre med tre, henholdsvis fire hovedretter per levering.

Specialkost - Vi har et solidarisk princip, der betyder, at alle inklusiv de forskellige specialkoster betaler det samme, sagde Mette Høgh Christiansen.

Det princip vedtog politikerne at holde fast i, således at taksten for specialkost forbliver uændret og på samme niveau som i de foregående år, altså på 41,61 kroner for en hovedret.

