Pris gives til indsats for sommerfugl og løvfrø

Vordingborg - 10. september 2021

Det blev Per Stadel Nielsen, Jørn Bittcher og Kåre Fog, der fredag eftermiddag modtog Vordingborg Kommunes Natur- og Miljøpris 2021. Prisen blev uddelt i Byrådssalen på rådhuset.

De to første får prisen for deres mangeårige indsats for sommerfuglen »sortplettet blåfugl« Borgmester Mikael Smed (S) begrundede valget sådan her:

- Den findes i Danmark kun på et mindre areal - Høvblege - på Høje Møn. Selvom den aldrig har været meget almindelig i Danmark, så har den trods alt været at finde på en del lokaliteter rundt om i Danmark, hvorfra den nu er forsvundet.

Sortplettet blåfugl har en livsstil, der er helt speciel og stiller store krav til omgivelserne. Den formerer sig kun på steder, hvor der vokser timian eller merian, og hvor en helt særlig art af myreslægten Myrmica er at finde. Sortplettet blåfugl har et indviklet og risikabelt samliv med myrerne, som det bliver for omfattede at komme ind på i denne tale. Men som I kan hører, så er der store krav til omgivelserne for at denne art kan leve og formere sig.

Men uden det særlige fokus på sortplettet blåfugl som prismodtagerne i den grad har bidraget til, så var arten også forsvundet fra Høje Møn. Nu er der håb om bedre tider, så denne art også vil være at finde i den mønske natur fremover.

Siden 80'erne

Kåre Fog får prisen, fordi han i årtier har arbejdet for at sikre paddebestandene på Sjælland og Sydhavsøerne, men prisen tilgår ham for hans indsats i Vordingborg Kommunes geografiske område.

- Kåre har været aktiv i forhold til alle paddearterne, men det er hans virke for løvfrøen, der i denne sammenhæng særligt er lagt vægt på. Det har været og er en succeshistorie, sagde borgmesteren og fortsatte:.

- Da Kåre begyndte sit arbejde sidst i 80´erne var der i bogstaveligste forstand to håndfulde individer fordelt på to små bestande. En bestand på Bøndernes Egehoved ved Præstø og en bestand i området ved Stensby på det sydligste Sjælland. Der var så få individer, at både indavl og uddøen af bestandene var et reelt scenarie. Det mangeårige engagerede arbejde med at forbedre eksisterende - og skabe ny levesteder, gør det muligt for bestandene at sprede sig. Opdræt af ny individer og overvågning af bestandene - så vi ved om indsatsen virker - har medvirket til, at vi nu har livskraftige bestande. Løvfrøen er nu at finde over store områder af den sydligste del af Sjælland (fra Knudshoved over Kulsbjerg til Langebæk) og i området øst for Præstø. Og udbredelsen fortsætter i takt med, at der skabes ny levesteder i nærområderne til de eksisterende bestande.

Vedholdende arbejde

Mikael Smed fastslog, at arbejdet skal fortsættes, hvis løvfrøen og de øvrige paddearter fortsat skal være at finde her.

- Samlet har vi tre prismodtagere, der med deres vedholdende og engagerede indsats har gjort en afgørende forskel i forhold til, at vi stadig har unikke arter tilbage, der ellers med stor sandsynlighed var forsvundet.

Arbejdet har dermed ikke blot sikret disse arters overlevelse, men også bidraget til at vi har et godt udgangspunkt for den fortsatte indsats for at sikre en god biodiversitet i kommunen. Gode naturforhold er et centralt element i forhold til at tilbyde gode oplevelser og god rekreation for kommunens borgere - det gode liv. Som bonus vil naturkvaliteterne også være en attraktion i forhold til at tiltrække de tilflyttere og gæster, vi gerne vil invitere til at komme til Vordingborg Kommune, sagde borgmesteren.

Første crush: Kermit

De tre prismodtagere modtog et diplom samt tre kunstværker målrettet den enkelte prismodtager. Kunstværkerne er i år udført af Marian Johansen-Ellis og Lykke Jensen.

Sidstnævnte fortalte, at hun er helt vild med padder og frøer, og hendes første crush var Kermit the Frog (fra Moppet Show). Hun har et helt bassin med padder i haven.

- Jeg har endnu ikke set en løvfrø, men hvor vil det være fantastisk at se en løvfrø i levende live og ikke kun på Google, sagde hun.

Marian Johansen-Ellis fortalte, at hun som barn tilbragte alle sine somre på Møn, og Høje Møn er noget af det smukkeste, hun kender. Hun var rigtig glad, da hun fik udstukket opgaven med at male et maleri, som illustrererede sommerfuglen, selvom hun aldrig har set den.

- Møn er herinde og pegede på sit hjerte, og sagde så:

- Det eneste, jeg var bange for, var, at maleriet ikke udtrykte Møn nok.