Historisk Botanisk Have er blevet sat i tiptop stand forud for havens 100 års jubilæum. Foto: Lars Christensen

Prinsesse Benedikte deltager i fejringen af historisk have

Vordingborg - 10. juni 2021 kl. 18:35 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Onsdag 23. juni markeres Historisk Botanisk Haves 100-års fødselsdag. Det bliver med besøg af Hendes Kongelig Højhed Prinsesse Benedikte, som besøger haven i Vordingborg og efterfølgende får en rundvisning på Danmarks Borgcenter.

Historisk Botanisk Have er tegnet af havearkitekten G.N. Brandt, som var en af 1900-tallets helt store havekunstnere. Haven blev anlagt i 1921, og var den første af sin art i Danmark. Formålet med den var at samle de gamle almueplanter, der har været i kulturens, skønhedens og lægekunstens tjeneste i generationer.

Det var Vordingborg Kommune og Vordingborg Turistforening, som under indtryk af den blomstrende hjemstavns- og fortidsdyrkelse efter 1. verdenskrig, tog initiativ til at få haven anlagt. Og i år er det altså 100 år siden. I den anledning er der blevet trykt et jubilæumsskrift, en magnet og ny folder, som uddeles gratis på dagen.

- Det er jo noget helt særligt, at vi er så heldige, at vi har en have som Historisk Botanisk Have for foden af Gåsetårnet midt i Vordingborg. Haven besøges hvert år af mange turister, og mange borgere bruger haven som et sted for nydelse, ro og refleksion, siger borgmester Mikael Smed (S).

Han glæder sig også over, at der bliver kongeligt besøg i forbindelse med 100-året.

- Vi er meget beæret over, at Prinsesse Benedikte har sagt ja til at deltage i fejringen. Det understreger havens betydning for Vordingborg Kommune, siger han.

Prinsesse Benedikte ankommer til Slotstorvet klokken 11, og efter en rundvisning i Historisk Botanisk Have holdes der en reception på Danmarks Borgcenter, hvorefter Hendes Kongelige Højhed får en rundvisning på borgcenteret.

- Gåsetårnet er Vordingborgs stolthed, og Historisk Botanisk Have er dens pryd. De to udgør tilsammen et stærkt aktiv lige i hjertet af Vordingborg. Hos Danmarks Borgcenter glæder vi os over at kunne bruge den nu revitaliserede have endnu mere i vores formidling af Vordingborgs historie både over for turister og skoleklasser, der besøger museet, siger direktør Keld Møller Hansen.

Også Vordingborg Bycentrum glæder sig til fejringen af Historisk Botanisk Haves 100-års jubilæum. Vi fejrer dagen med markedstelte på Slotstorvet, og så er vinduerne hos alle Bycentrums medlemmers blevet dekoreret med blomster og urter som en botanisk have, siger formand Charlotte Stage.