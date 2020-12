Pressede testcentre på venteliste

Der er pres på landets testcentre for coronavirus. I Vordingborg Kommune, der er en af de kommuner med et højt antal smittede, kan man kun blive testet en gang om ugen i henholdsvis Vordingborg og Stege. Det har fået borgmester Mikael Smed (S) til at kontakte regionsformand Heino Knuden fra Region Sjælland for at høre om mulighederne for at få flere borgere testet.