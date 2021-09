Se billedserie Systemer, der er alt for komplicerede og ikke taler sammen. Dårlig internetforbindelse og en generel mangel på hænder. Sygeplejerskerne rundt om på kommunens plejecentre er hårdt presset på flere fronter. Foto: Anders Ole Olsen. Foto: Anders Ole Olsen

Pressede sygeplejersker advarer politikerne

Vordingborg - 22. september 2021 kl. 21:17 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Den månedlange sygeplejerskestrejke har næppe gået nogens næser forbi, men onsdag aften fik debatten et lokalt strejf, da en gruppe sygeplejersker fra rundt om i kommunen troppede op foran rådhuset i Vordingborg.

Læs også: Sygeplejersker skal betale regning for strejke indtil 2024

Det er nemlig langt fra kun ude på landets sygehuse, at sygeplejerskerne er under stort pres. For i et forsøg på at få løst problemerne på sygehusene, bliver mange af problemerne i stedet presset ud til de sygeplejersker, der blandt andet arbejder i kommunens hjemmepleje.

- Vi har simpelthen ikke nok hænder til at løse alle opgaverne, og vi oplever i stigende grad, at mange patienter bliver udskrevet for tidligt fra sygehusene. Så ender de ude hos os, hvor de hverken er helt eller halvt behandlet, og det giver alt for mange genindlæggelser, fortæller Rikke Jenstrup Nielsen, der er tillidsrepræsentant for de lokale sygeplejersker.

- Lønnen er sådan set en biting for os. Vi vil bare gerne være flere på gulvet. I øjeblikket kan vi ikke en gang få vikarer, så vi er selv nødt til at løbe stærkere, og det kan vi jo ikke holde til, fortæller hun.

Politikere mangler viden Rikke Jenstrup Nielsen er glad for, at mange lokalpolitikere tog sig tid til at komme ud foran rådhuset og tage en snak med sygeplejerskerne. I stedet for at stå klar med skilte og bannere, havde sygeplejerskerne valgt at invitere politikerne på kaffe og kage i håb om at få en dialog.

- Efter den famøse strejke, så prøver vi at holde gejsten oppe. Hvis ikke, at de vil lytte til os på Christiansborg, så må vi prøve at gå til vores lokale politikere, fortæller Rikke Jenstrup Nielsen.

- Jeg synes, at politikerne var gode til at lytte til os. Jeg kunne dog også godt høre, at der er flere af vores lokalpolitikere, der slet ikke aner, hvor galt det står til ude i vores hverdag. Jeg er faktisk rystet over, at de har så lidt kendskab til det, fortæller tillidsrepræsentanten.

Forbindelsen for dårlig Et af de meget væsentlige emner, som blev diskuteret onsdag eftermiddag, er kravet til dokumentation. På grund af dårlige systemer og en elendig internetforbindelse rundt om i kommunen, må sygeplejerskerne notere ned på papir, når de er ude hos borgerne, for så senere at skrive det ind i systemerne.

- Det er helt hul i hovedet, at vi ikke kan gøre det på en gang. Det tager alt for meget tid, og derfor skal vi prioritere benhårdt. Det er et ret stort ansvar, at lægge ud til den enkelte sygeplejerske, fortæller Rikke Jenstrup Nielsen, der bliver bakket op af Michelle Matras, der arbejder i Præstø-distriktet.

- Det betyder jo, at vi ofte går hjem med følelsen af, at vi ikke fik nået det hele, og det påvirker jo også privatlivet, fortæller hun.

- Og vi er også bekymrede for patientsikkerheden, tilføjer Rikke Jenstrup Nielsen.

Stadig et fedt fag Sygeplejerskerne mener, at kommunen bør satse mere på at få skabt bedre internetforbindelse rundt i kommunen og bedre systemer til gavn for arbejdsmiljøet.

- Der er ingen tvivl om, at med alt det, der er sket i de seneste måneder, så bliver der en krig om sygeplejerskerne. Hvis man gerne vil holde på dem her i kommunen, så er det noget, der skal kigges alvorligt på, forklarer Rikke Jenstrup Nielsen, der også mener, at kommunen bør arbejde aktivt på at få uddannet flere unge sygeplejersker.

- Det er klart, at de unge løber skrigende væk fra faget. Derfor gør vi også meget ud af at fortælle de sygeplejestuderende, at det er vigtigt, at de tager uddannelsen. Det er jo det fedeste arbejde i hele verdenen at få lov til at hjælpe andre. Vi vil bare gerne have lov til at kunne gøre det arbejde ordentligt, understreger hun.

