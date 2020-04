Arkivfoto Foto: THOMAS OLSEN

Pres på regeringen for at hjælpe hoteller og restaurationer

Vordingborg - 02. april 2020 kl. 06:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Christian Petersen, ejer af Residens Møn påpeger i et åbent brev til politikere, interesseorganisationer og influensere, at hotel- og restaurationsbranchen er havnet i en situation, hvor mange står over for at dreje nøglen om, og tusindvis af arbejdspladser vil gå tabt.

De igangsatte hjælpepakker udløber 9. juni, og hvis erhvervet skal på fode igen, må der nye initiativer til.

- Det tog to år for restauranterne at nå samme niveau som før krisen og hele fire år for hotellerne. Effekten af denne krise er allerede nu langt værre end de tidligere kriser til sammen, siger Christian Petersen.

Venstres skatteordfører Louise Schack Elholm anerkender, at hoteller og restauranter lider i »umådelig grad«, og fastslår, at politikerne i Folketinget slet ikke er færdige med at vedtage hjælpepakker.

- For et års tid siden vedtog vi at sænke energiafgifterne fra 2021. Det kunne vi godt fremskynde, siger hun til Sjællandske.

Det Radikale Venstres skatteordfører Kathrine Olldag har blikket rettet mod momsen, som hun gerne ser differentieret, så hoteller og restaurationer kommer ned på syv procent som i Tyskland eller otte procent som i Sverige og Norge.

- Forslagene ligger i bunken, når vi her i ugen skal forhandle med finansminister Nikolai Wammen (S), siger hun.

Sjællandske har forsøgt at få en kommentar fra finansministeren, som henviser til erhvervsministeren, der ikke har ringet tilbage. Heller ikke Socialdemokratiets erhvervsordfører Thomas Jensen er vendt tilbage.