Premiere på politisk videomøde bød kun på få svipsere

I aftes ringede Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed (S), med klokken som han plejer at gøre som optakt til et kommunalbestyrelsesmøde.

Forskellen var bare, at det var for en tom byrådssal på Vordingborg Rådhus. Bortset fra borgmesteren, kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune og chefen for ledelsessekretariatet Helle Munk befandt alle de andre byrødder sig derhjemme for at undgå spredning af coronavirussen.

Her havde de tændt for kameraet og mikrofonen på deres iPad for at være klar til videomødet, som kunne følges på kommunens web-tv. Det var første gang, at medlemmerne mødtes via digitale kanaler, og man kunne frygte, at teknikken ville drille, men mødet forløb i det store hele gnidningsfrit. Også selvom Enhedslistens Mette Gerdøe-Frederiksen mente, at det var »lidt mærkeligt« at tale ind i en skærm.

Derudover glemte et par stykker at tænde for mikrofonen, når de skulle sige noget. Den skulle undervejs være slukket, for ellers ville man kunne høre, hvad der foregik hjemme i de enkelte køkkener, stuer og hvor politikerne ellers opholdt sig for at følge med i mødet.

Og så var der Venstre, der i fraværet af den fysiske kontakt ikke fik afstemt, om partiet var for eller imod at udmønte en fem millioner kroners pulje til folkeskolen, unge/uddannelse og bosætning. Efter at ordfører Michael Seiding Larsen skar igennem, var Venstre for.

Hoppede hurtigt videre Det var 41 punkter på dagsordenen, men for at få videomødet til at glide nemmere, når nu det var første gang, slog borgmesteren en lang række punkter sammen, som blot var en formsag. Det drejede sig om frigivelse af penge til diverse projekter, som for længst var clearet, og anlægsregnskaber, hvor politikerne fulgte forvaltningens indstilling.

Overså DF'er Der var dog debat som i vanlig stil, når politikerne sidder skulder mod skulder i byrådssalen.

Der skal efter regnefejlen findes penge på borger- og arbejdsmarkedsområdet, og her mener Venstre ikke, at flertallet bag finansieringsmodellen til budget 2020 tænker langsigtet.

Rådhusbyggeriet i Vordingborg giver altid anledning til diskussion, fordi Venstre er imod. I aftes undlod partiet at stemme til punkterne i konkurrenceprogrammet for nyt rådhus/Borgernes hus, der blandt andet skal prækvalificere tre bydere, og som nu bliver udsendt.

Som en konsekvens af modstanden mod byggeriet vil Venstre hverken være med i en bedømmelseskomité eller en rådgivende gruppe. Den ledige plads i den rådgivende gruppe kunne DF's Marie Hansen mægtigt gerne tænke sig. Hun siger ja til byggeriet, men er skeptisk over for økonomien. Marie Hansen forsøgte at få ordet ved at skrive i et kommentarspor til borgmesteren, men som mødeleder var han allerede langt videre i teksten, og så måtte hele banden hoppe tilbage i dagsordenen for at færdiggøre dommerpanelerne.

Det endte med, at borgmesteren efterkom Marie Hansens ønske om en plads i den rådgivende gruppe, og det fik hende til at kvittere med en tommelfinger i vejret.

Efter knap en times tid var det offentlige kommunalbestyrelsesmøde forbi, og så blev skærmen på web-tv sort, fordi politikerne skulle kigge på nogle lukkede sager.

Selvom videoseancen må betegnes som en succes, kan man kun bede til, at der ved næste kommunalbestyrelsesmøde sidste onsdag i april ikke bliver tale om en gentagelse.