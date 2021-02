Se billedserie Trods et noget forfaldent ydre betegnes ejendommen på Jernbanevej 7 i Præstø stadig som ?Præstøs flotteste bygning?. Egentlig skulle bygningen have været revet ned i 2017, men den står endnu og er kort før jul sat til salg. Nu håber man i byen, at en køber vil give den markante ejendom nyt liv. Foto: Nina Lise

Send til din ven. X Artiklen: Præstøs perle får en ny chance Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Præstøs perle får en ny chance

Vordingborg - 14. februar 2021 kl. 13:01 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

"Herskabelig projektejendom". Sådan betegnes ejendommen på Jernbanevej 7 i Præstø i salgspapirerne. Bygningen var egentlig dømt til nedrivning, men nu håber man, at nye ejere vil sætte ejendommen i stand, så den igen kan fyldes af liv og sprede skønhed i bybilledet - ligesom i fordums tid.

På Jernbanevej 7 i Præstø ligger et af byens smukkeste huse. Det mener i al fald Karen Margrethe Olsen, der er formand for Bevaringsforeningen for Præstø og omegn. Og jo, huset har set bedre dage. Det har stået ubeboet i en del år efterhånden og det kan ses på tilstanden.

- Huset har sat sig, så bygningen er meget skæv, fortæller Karen Margrethe Olsen.

Ude fra ser huset ikke spor skævt ud - det trænger blot til en kærlig hånd, men indvendig er skævheden tydelig. Gulvene er flere steder så skæve, at man har lagt nye gulve ovenpå og dermed fået lavet forskellige trin og niveauforskelle på hver etage.

Der er direkte adgang til den høje kælderetage

gennem husets gavl. Ovenover er nogle af de

smukke farvede vinduer, som bevaringsforeningen

håber, man vil bevare for eftertiden. Foto: Nina Lise



Tilladelse til nedrivning Gennem mange år boede købmand Nils Fog i ejendommen, og siden har den været brugt som administration for hans forretning FOG. Da han solgte sin forretning overtog Dagrofa også Jernbanevej 7. De senere år har bygningen stået tom. Borgerforeninger i byen har nogle år fået lov at benytte huset - blandt andet som gyserhus i forbindelse med Halloween, men huset blev efterhånden i så dårlig stand, at Dagrofa besluttede at rive det ned. Tilladelsen hertil blev givet af kommunalbestyrelsen 3. maj 2017 og planen var egentlig at huset derefter skulle jævnes med jorden indenfor seks måneder.

- Vi har lavet en aftale med Dagrofa om, at hvis bygningen skal rives ned, så må vi få lov at hente de bygningsdetaljer, vi gerne vil bevare, fortæller Karen Margrethe Olsen, der især er begejstret for husets gamle høje paneler.

- Der er så flotte paneler og vinduer og...det er helt fantastisk smukt, og det står fuldstændig som det var oprindeligt. Det er så flot, siger hun.

Bevaringsforeningen er imidlertid ikke blevet kontaktet af Dagrofa og huset står da også endnu - her tre år efter at nedrivningstilladelsen blev givet.

Fra bagsiden kan man ligeledes komme ind i

kælderen samt op til terrassen i den høje stueetage.

Foto: Mille Holst



En køber vil bevare huset - Efter at have opnået en nedrivningstilladelse kom en køber på banen, og der er nu indgået en bindende købsaftale, fortæller Casper Suk Thorlacius, kommunikationskonsulent i Dagrofa.

- Dog udestår visse matrikulære opdelinger om skel med mere, som er en betingelse for handlens endelige gennemførsel, fortsætter han og forklarer, at det især drejer sig om, at Dagrofa vil bevare det meste af grunden som parkeringsplads til dagligvarebutikken Meny, der er nærmeste nabo.

Men ifølge Casper Suk Thorlacius er man gået væk fra tanken om at rive bygningen ned og forsøger istedet at give den liv igen.

- Således er det den kommende ejers hensigt at bevare bygningen, siger han.

Det meste af grunden er udlagt til parkeringsplads

til dagligvarebutikken Meny. Sådan skal det forblive.

Foto: Mille Holst



Præstøs flotteste bygning Ejendommen på Jernbanevej 7 er ikke længere i Dagrofas eje, men den nye ejer har kort tid før jul sat ejendommen til salg og håber, at den rette køber vil vise sig.

Fakta Ejendommen på Jernbanevej 7 er opført i 1901

Grunden er på 946 kvadratmeter, - det meste udlagt til parkeringsplads

Boligen er på 403 kvadratmeter

Salgsprisen er 1,7 millioner kroner Det er Nordicals i Næstved, der står for salget af ejendommen og her fortæller Jesper Jensen, at der har været stor interesse for den gamle herskabelige ejendom, der har udsigt ud over Præstø Fjord. Der er også kommet flere bud på huset, som ejendomsmægleren regner med kan rumme mellem to og fire selvstændige lejligheder fordelt på to etager. Derudover er der en høj kælder, som Jesper Jensen mener er oplagt til klinik eller liberalt erhverv - eller måske endda til bolig. Der er nemlig direkte adgang til kælderen udefra både i gavlen og bag på bygningen.

- Det vil jo glæde os, hvis vi kan få bevaret bygningen. Det er Præstøs flotteste bygning og den er meget velbevaret, siger Karen Margrethe Olsen fra bevaringsforeningen.