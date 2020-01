Præstø-målmand skriver kontrakt med FC København

Oskar Milo stod søndag morgen for to uger siden og lavede røræg i Ugledige, da telefonen ringede. FC Københavns U/19-hold manglede en målmand. Var han interesseret i prøvetræning? Jamen, det kan jeg da ikke. Jeg spiller Serie 3-fodbold og går i byen, sagde Oskar Milo. Senere i samtalen med agenten blev den 18-årige målmand fra Præstø IF enig med sig selv om at give det skud. Han havde jo intet at tabe. Prøvetræningerne og en træningskamp mod Hvidovre gik over alt forventning. Oskar Milo greb alle boldene, og nu har han skrevet under på en amatørkontrakt med hovedstadsklubben.

