Fransk Forår i Præstø oser af stemning. Foto: Per Rasmussen

Præstø kåret som Danmarks bedste handelsby

Ud af 22 handelsbyer løber Præstø med den helt store pris som »Danmarks Bedste Handelsby under 20.000 indbyggere« i konkurrencen Danmarks Bedste Handelsby 2020.

- Jeg er stolt af at modtage prisen på vegne af Præstø Handelsforening. I Præstø har vi arbejdet sammen om at skabe en fælles tråd mellem den livlige havn og den attraktive bymidte. Prisen betyder, at andre har lagt mærke til udviklingen, og det sætter vi stor pris på, fortæller Henrik Westergaard, næstformand i Præstø Handels- og Erhvervsforening.