Præstø har gang i fire indsamlinger med succes

Højdespringer er Præstø Idrætsforening, der har rundet 260.000 kroner til en kunstgræsbane. Målet var 700.000 kroner, men det blev nedjusteret til mere realistiske 450.000 kroner, som også er det tal, der er arbejdet med i fondsansøgningerne. Vordingborg Kommune har bevilget to millioner kroner til projektet, der forventes at løbe op i 4,5 millioner kroner.

Også i Bio Bernhard har man grund til at smile. Her var målet 25.000 til 30.000 kroner, men Præstøborgerne har været så vilde efter at få deres egen loftplade i biografsalen, at de har bidraget med 50.000 kroner til projektet. Renoveringen af loftet forventes at komme til at koste 200.000 kroner.