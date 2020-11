Præstø får garnbutik igen

Præstø havde gennem flere år en stor garnbutik - Filato - på Havnestræde, der efter sigende gik ganske fint og disse tider, hvor corona betyder at man er mere hjemme end vanligt, er det nok ikke helt tosset at give dem med hang til hjemmesysler bedre muligheder for at udfolde sig. Lignende butikker med garn, krea og hobby er i øvrigt boomet på nettet netop i disse coronatider og med åbning af en lokal en af slagsen kan de fleste nu igen strikke sig gennem husarrest og lange vinteraftenerne.