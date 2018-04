Sådan så der ud på busholdepladsen i Stege 5. januar 2017. Forvaltningen og politikerne vil gerne forhindre en gentagelse. Foto: Bax Lindhardt/Scanpix Foto: Bax Lindhardt/Scanpix Denmark

Præstø Vordingborg og Stege højvandssikres

Vordingborg - 20. april 2018

De fleste husker sikkert stadig stormfloden 4. januar 2017. Vandet stod op over busholdepladsen i Stege, og Netto måtte lægge sandsække ved indgangen. I Præstø var der fare for, at Tubæk Å skulle gå over sine bredder og gøre stor skade.

Noget lignende vil kommunen nu prøve på at forhindre, og derfor har Udvalget for Klima og Miljø og nu senest Økonomiudvalget besluttet at bevilge en million kr. på forebyggelse, skriver Sjællandske.

Halvdelen af pengene skal gå til en særdeles kraftig pumpe, der kan transporteres på en traktor. Den skal pumpe vand ud fra Tubæk Å i en krisesituation. Derudover skal der konstrueres en nedkørsel, en brønd og et afløbsrør ved Østerbro. Endelig sætter forvaltningen et projekt i gang om etablering af ådiger.

- Ved sidste stormflod fik vi skrabt alle de pumper sammen, vi kunne, og derfor fik vi afværget det værste. Men vi vil gerne være bedre forberedt, siger Allan Schmidt, Afdeling for Byg, Land og Miljø.

Formand for Udvalget for Klima og Miljø Else-Marie Langballe Sørensen er godt klar over, at det ikke er den endelige løsning.

- Men det løser det mest presserende, mener hun.

I Præstø er der en højvandssluse der lukker af for Tubæk Å. Når det sker i lang tid er der risiko for, at oversvømmelsen kommer fra vandløbet i stedet for fra havet. For at kunne »købe« mere tid vil forvaltningen etablere et permanent bygværk, så vandet kan pumpes til en brønd og ledes i et rør under Østerbro ud til Fjorden.

- Slusen fungerer sådan, at strømmen fra Tubæk Å holder den åben, så vandet kan komme ud i fjorden. Men når der er højvande, lukker presset fra vandet for slusen, og så lukkes vandet fra åen inde. Det fungerer fint i et stykke tid, men hvis der går for lang tid, stiger vandet i åen med risiko for oversvømmelse, forklarer Allan Schmidt.

I Stege var et af problemerne ved stormfloden, at vandet flød ind gennem huller i hammeren (træværket ved havnen) og op igennem kloakdækslerne på busholdepladsen.

- Vi skal have bygget lukkere ind i afløbsrørene, så vandet kun kan løbe én vej. Og så vil vi se på, om vi skal lave en pumpebrønd, som man kan dyppe en pumpe i, når vandet bliver højt, siger Allan Schmidt.

Ved Langelinie er hammeren en stensætning, men problemet her er, at den ikke altid er lige høj.

- F.eks. ved Ellens Cabaret er der et gammelt slæbested, hvor vandet kan komme igennem og skabe oversvømmelse. Jeg ved ikke, om slæbestedet stadig bruges, men hvis ikke kan vi måske lukke det af med sten, så niveauet bliver det samme som ved resten af Langelinie, foreslår Allan Schmidt.

De forskellige tiltag for at sikre en ensartet niveau hele vejen rundt om Stege Havn ventes at koste ca. 200.000 kr.

De sidste 300.000 kr. går dels til rådgivning vedrørende højvandsscenarier og dels til sandsækkefyldere. Det er beholdere fyldt med sand med haner, der kan åbnes, så sandet flyder direkte ned i sække, når det er nødvendigt.

- Det er meget nemmere end, at én mand står og holder sækken, mens en anden fylder sand i med en skovl, siger Allan Schmidt.

Sikring i Vordingborg

I Vordingborg er Ore Strand blevet sikret til kote 2,2 m, og Masnedsund er sikret til kote 2,0 m. Men Forvaltningen er usikker på, hvordan det ser ud med Cirkuspladsen og Nordhavnen, og det vil blive undersøgt nærmere. Det skriver Sjællandske