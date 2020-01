Købet af en nabogrund har gjort det muligt for Præstø Fjernvarme at kaste sig ud i et stort solvarme-projekt. Det nye anlæg skal opføres på grunden, der her er markeret med en rød ramme. Illustration: Google Maps

Præstø Fjernvarme får lov til solvarme-projekt

Vordingborg - 19. januar 2020

Naturgas er i dag den helt store kilde til varmen hos Præstø Fjernvarme, men snart vil brugen af naturgas falde markant.

Plan- og Teknikudvalget har netop godkendt et projektforslag, der skal sætte gang i den grønne omstilling af fjernvarme-selskabet i Præstø.

Et 5 MW solvarmeanlæg, en 2,5 MW luft til vand-varmepumpe og en ny akkumuleringstank er hovedelementerne i det nye projekt, som Præstø Fjernvarme har arbejdet på længe.

Sidste år købte man nabogrunden umiddelbart øst for varmeværket, hvor det nye solvarmeanlæg nu skal opføres på et cirka en hektar stort areal.

2000 tons mindre

Baggrunden for det nye projekt er at mindske brugen af naturgas i varmeforsyningen. Med projektet forventes brugen af naturgas at kunne reduceres fra 66% til 13% af varmeforsyningen. Dermed kan fjernvarme-selskabet reducere sin CO2-udledning med lidt over 2000 ton CO2 om året.

Projektet vil dermed i væsentlig grad bidrage til den grønne omstilling i Vordingborg Kommune.

Derfor har udvalgsformand Michael Larsen (R) også svært ved at få armene ned.

- Det er et fantastisk projekt, der får stor betydning for CO2-udledningen. Det kan vi kun være glade for, fortæller formanden, der også glæder sig over, at der ikke er kommet nogen klager over projektet.

Det statslige selskab Evida, tidligere Dansk Gas Distribution, har på det seneste været i vælten i flere landsdækkende medier, fordi en række kommuner har kritiseret firmaet for alt for ofte at stille sig i vejen for den grønne omstilling.

Også i Vordingborg Kommune har man været vant til, at selskabet har klaget ved udsigten til mindre naturgas. Blandt andet forsinkede det Vordingborg Forsynings projekter i Neder Vindinge og Ørslev.

- Normalt plejer vi at få en klage fra dem, men denne gang har de skrevet, at de ikke har nogen indsigelser, lyder det tilfreds fra udvalgsformanden.

Solvarme og varmepumpe-projektet har ikke kun stor betydning for miljøet. Også forbrugerne i Præstø kan glæde sig til projektet. Det skal nemlig være med til at sikre både Præstø Fjernvarme og dets kunder mod de voldsomt stigende varmepriser, der truer i horisonten.

Billigere varme

Præstø Fjernvarme baserer i dag varmeproduktionen på træpiller, el og naturgas.

Da prisen for såvel naturgas som træpiller forventes at stige i fremtiden, har selskabet længe været på udkig efter alternative former for varmeproduktion, der kan sikre en billigere varmeproduktion.

Sidste år fik Præstø Fjernvarme så tilbudt at købe en 25.000 kvadratmeter stor nabogrund, og det har nu sat gang i planerne for det nye solvarmeanlæg. Fjernvarme-kunderne blev informeret om projektet på en ekstraordinær generalforsamling tilbage i september sidste år.

Hvis alt går vel, så kan solvarme-projektet allerede blive gennemført senere i år.