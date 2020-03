"Lukket" er beskeden man bliver mødt af på dørene ind til Stege Kirke, men præsterne rundt omkring på øen er stadig til rådighed. Foto: Lene C. Egeberg

Præster er klar til at hjælpe

Vordingborg - 18. marts 2020 kl. 08:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan måske føles som om, vejen til guds ord er lidt lang for tiden. Gudstjenesterne er lukket ned, og det samme er kirkerne - ikke blot for kirkelige handlinger men også for turistbesøg.

Medlemmerne af de forskellige menigheder på Møn, Nyord og Bogø kan dog stadig komme i kontakt med sognepræsterne, som sidder klar til at tage en samtale, hvis nogen skulle have behov. Det understreger de præster, som Sjællandske har talt med.

- Jeg har ikke haft nogen henvendelser endnu, men vi er meget opmærksomme på, at der er brug for en form for kriseberedskab. Jeg har tidligere arbejdet som psykiatripræst, og ved derfra, at der sidder mange mennesker med angst og frygt, og jeg er ikke i tvivl om, at det også er tilfældet nu, siger Elizabeth Knox-Seith fra Stege og Nyord Kirker.

Hun er derfor klar til at rykke ud og besøge folk i deres eget hjem, hvis det virker sikkert, men tager ellers også gerne en samtale over telefonen.

- De må meget gerne ringe til mig stort set på alle tider af døgnet, siger hun, der kan kontaktes på telefon 26 70 99 05.

Præst ved Bogø og Fanefjord Sogne Tina Preus Hansen foretrækker dog at tage samtalerne over telefonen fremfor et personligt møde, men hun melder sig ligeledes klar når som helst og kan kontaktes på telefon 29 26 50 05.

- Jeg står til rådighed hele tiden, også for råd og vejledning, siger Tina Preus Hansen, der også gerne deltager i nogle af de hjælpegrupper, der lige nu springer op, i det omfang hun kan. I øvrigt forsøger hun at gøre kirkens tilstedeværelse konkret på Facebook, hvor hun skriver refleksioner over coronasituationen.

Pia Hjort Nielsen fra Magleby og Borre Sogne har allerede været i telefonisk kontakt med medlemmerne af menigheden, som hun ellers har været besøgsgæst hos i forbindelse med sygdom, og hun forventer, at behovet for at tale med en præst vil stige i den kommende tid.

- Jeg står altid til rådighed gennem telefon og email, siger hun, der kan kontaktes på telefon 55 81 20 83.

