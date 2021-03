Arbejdet med Storstrømsbroen skrider fremad. Men det er uden de to fyrede portugisere, som befinder sig i deres hjemland. Foto: Lars Christensen

Portugisiske brobisser fyret ulovligt

Vordingborg - 19. marts 2021 kl. 17:02

Det var en ulovlig opsigelse, da det portugisisk ejede byggeselskab New Building Services (NBS) i december sidste år fyrede to af deres ansatte på byggeriet af den nye Storstrømsbro, der skal forbinde Sjælland og Falster.

Det har Arbejdsretten i København netop afgjort. Derudover skal NBS betale en bod på 250.000 kroner for den ulovlige opsigelse. Det skriver Fagbladet 3F.

De to portugisiske brobisser Jorge Ca og Domingos Neto blev fyret uden varsel blot to dage, efter at de havde deltaget i et valg til tillidsrepræsentant for kollegaerne i firmaet. Ingen af dem havde tidligere fået påtaler for deres arbejde.

De syv dommere, som har vurderet sagen, mener, at opsigelsen af de to medarbejdere hænger sammen med deres medlemskab af fagforbundet 3F, og at der derfor var tale om en såkaldt organisationsfjendtlig handling.

- Vi ser det som en rigtigt stor sejr i kampen for, at udenlandsk arbejdskraft skal behandles ordentligt. Det er vigtigt, at der bliver slået ned på det her, så arbejdsgiverne ikke kan gå efter enkeltpersoner, der melder sig ind i en fagforening og bruger overenskomsten til at forbedre deres vilkår, siger Palle Bisgaard, næstformand i 3F Byggegruppen, til Fagbladet 3F.

3F og Fagbevægelsens Hovedorganisation, som har ført sagen ved Arbejdsretten, har også argumenteret for, at opsigelsen af de to portugisere var at sidestille med en ulovlig lockout, og at NBS derfor skulle genansætte dem.

Det gav Arbejdsretten dog ikke medhold i.