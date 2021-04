Se billedserie Merete Helbech, Liselotte Tanne Hegelund Petersen og Marianne Christensen er gået sammen om en udstilling, der skal sætte kulør på væggene i Hollænderhaven. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Populært samlingssted genåbner med kunst

Coronaen har spændt ben for mange fester, bankospil og generalforsamlinger, men nu lysner det snart for Hollænderhaven i Vordingborg.

Med den gradvise genåbning af samfundet er det nye forpagterpar Robert Drikkjær og Bente Plesnow snart klar til at kunne byde indenfor i de populære samlingslokaler på Fuglebakken 3.

- Vi oplever en stor interesse for at booke lokalerne, men forsamlingsloftet skal først lige hæves, før vi rigtig kan få gang i det, forklarer Robert Drikkjær.

For at markere genåbningen af Hollænderhaven, har forpagterparret allieret sig med tre kunstnere, der skal sætte kulør på møderummene i Hollænderhavens kælder.

- Vi er så glade for at få nogle kunstnere ind, for vi synes, der var så tomt hernede, fortæller Bente Plesnow.

De tre kunstnere har fået hver sit rum at dekorere, og der er tale om tre vidt forskellige kunstneriske udtryk.

I det første rum møder man Marianne Christensen, som ellers mest er kendt som historiefortæller, coach og forfatter. Nu debuterer hun som billedkunstner med en række sprælske værker med fantasifugle.

- Jeg kalder mig ikke selv kunstner, men det er der andre, der gør, fortæller Marianne Christensen, der er uddannet billedkunstlærer fra seminariet.

- Det er bare noget, jeg har gået og hygget mig lidt med i min fritid, men det blev mindre og mindre med årene. For et par år siden begyndte det at tage fart igen, og der er kommet en helt ny stil over det, fortæller billedkunstneren.

- Jeg maler med fingrene og starter bare med at lægge farver på, og så begynder de her fugleagtige væsner at dukke frem stille og roligt. Hver eneste gang ser det ud som om, at de her fugle snakker sammen, men hvad de siger, det har jeg ingen anelse om, lyder det muntert fra kunstneren, der er spændt på, hvordan første udstilling kommer til at gå.

I rummet ved siden af er fotograf Liselotte Tanne Hegelund Petersen også spændt på, hvordan udstillingen vil gå. Hun har samlet en række fotografier af den sydsjællandske og mønske natur.

- Det er sjældent, at jeg får billederne ud på tryk, så det er altid spændende og angstprovokerende, om det lykkedes at få vist det indtryk af naturen, jeg selv har siddet med, forklarer fotografen.

- Jeg er glad for vandreture, og jeg har ofte kameraet med mig, så det er ikke sjovt at gå tur med mig, for jeg kan sagtens stoppe op og skulle bruge måske en halv time det samme sted for at få det helt rigtige motiv, forklarer fotografen.

- Jeg er meget filosofisk anlagt, så når jeg går ture, så tænker jeg meget på livet og hvad det vil sige at være menneske. På det punkt spiller naturen en vigtig rolle. Jeg leder efter de steder, hvor naturen siger noget om at være menneske, forklarer fotografen, der nøje har måttet udvælge sine billeder til Hollænderhavens kælderlokale.

- Det er et ret rustikt rum med murstensvægge, så det skulle ikke være så sprælske motiver. Der skulle være noget ro på, men jeg får også altid at vide, at mine billeder er så rolige, fortæller fotografen, der har haft enkelte udstillinger før, primært på Fanefjordcentret.

- Men den her udstilling er speciel. Jeg føler, at jeg har fået et skub, fortæller hun og tilføjer, at næste store projekt er en fotobog, som hun har drømt om at udgive i mange år.

I det tredje og sidste rum har billedkunster Merete Helbech hængt en række af sine værker op. Værker, der er malet specielt til kælderlokalet med farveret inspireret af rummet.

- Vi har det grønne gulvtæppe, de blå stole og de gule murstensvægge. Det er blevet til nogle fine naturfarver, der går igen i alle malerierne, forklarer Merete Helbech.

Værkerne er en del af hendes »Think creative - look at art«-serie, som altid tager udgangspunkt i det miljø, hvor værkerne skal hænge.

- Det er ofte et kontormiljø, hvor man ønsker en ensartethed i kontorudsmykningen, men det kan også være i private hjem enkelt eller flere billeder samlet, forklarer hun.

Der er ikke åbent for udstillingerne i de tre rum på bestemte tidspunkter. Men har man lyst til at se værkerne, så kan man kontakte Robert Drikkjær og Bente Plesnow på telefon 40777800 eller på samlingshusets nye hjemmeside på www.hollænderhaven.dk.