Hvordan pakker man et farmorhus ned? Det gør man ifølge Annette Marie Andersen ved at anskaffe sig ufattelig mange plastikkasser med låg, opdele alt i kategorier og sætte det på lager - klar til at blive pakket ud igen, hvis en ny mulighed for et farmorhus i Vordingborg skulle opstå. Foto: Lars Christensen

Populært oplevelsessted lukker og slukker

Vordingborg - 07. juni 2021 kl. 19:00 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Snart er det slut med Farmorhuset i Vordingborg. 19. juni er der ekstraordinær generalforsamling, og herefter går Annette Marie Andersen i gang med at pakke ned. Senest 30. september forventer hun, at de sidste synlige tegn på 15 år i gården bag Algade 34 er væk.

- Jeg har mærket, hvor det bar hen. Jeg skulle bare tage beslutningen om, hvornår nok er nok. Det er det nu, siger Annette Marie Andersen, der beholder sit koncept, så hun til hver en tid kan genoplive det. Men den forening, der driver Farmorhuset i Vordingborg, bliver nedlagt - og dermed også huset.

- Jeg har det ikke godt med det. Vi har arbejdet i så mange år på at skabe smil og glæde, men uden opbakning går det ikke. Det bliver en sorgens dag, men jeg kan også føle det som en lettelse og befrielse, fordi vi nu kan gå en ny tid i møde. Det giver mulighed for udvikling - måske endda til noget bedre.

Kassen er tom Det er først og fremmest coronaen, der er skyld i, at Farmorhuset lukker. Uden aktiviteter har det ikke været muligt at tjene penge, og uden penge kan man ikke betale husleje.

I marts 2020 lykkedes det at sælge støttebeviser for 100.000 kroner, men efterhånden som krisen trak ud, og Annette Marie Andersen måtte ud med flere støttebeviskampagner, smuldrede opbakningen.

Da der blev mulighed for at åbne op igen, fik frygten for corona de frivillige til at blive hjemme. De er stort set alle i risikogruppen - den ældste er 86 år - og må passe på sig selv.

Programmet for den forestående sommer var på plads, da Estate Invest, der ejer bygningerne omkring Farmorhuset, meddelte, at der efter længere tids ombygning til lejligheder nu også skal lægges nyt tag og sættes nye vinduer i. Det tager fire måneder og skal ske hen over sommeren, hvorfor gården bliver en byggeplads. Det blev dråben.

- Estate Invest har altid været meget søde ved Farmorhuset, men det her orker vi ikke. Man mister gnisten, når man møder så meget modstand, så nu slutter festen. Ingen penge, ingen frivillige og at bo på en byggeplads - det klarer vi ikke, siger Annette Marie Andersen.

Kort fortalt Der er ekstraordinær generalforsamling i Farmorhuset lørdag 19. juni klokken 14. Det sker i gården bag Algade 34, Vordingborg.

Bestyrelsen vil indstille til, at støtteforening til Farmorhuset i Vordingborg bliver nedlagt. Herefter lukker Farmorhuset i Vordingborg.

Farmors Have i Stege fortsætter, og det samme gør de udgående legeværksteder under navnet »Farmor på Hjul«.

Annette Marie Andersen beholder konceptet og håber at kunne starte et nyt farmorhus op. Det kræver en lokation i Vordingborg by og frivillige. Konceptet dør ikke Hun har været glad for samarbejdet med blandt andre Vordingborg Bibliotekerne og synes ikke, at børnene fremover skal snydes for kreative værksteder på alle tider af året. Derfor beholder hun sine legeværksteder under navnet »Farmor på Hjul«. Hun håber, at det på et tidspunkt bliver muligt at åbne et nyt farmorhus, men lige nu har hun ingen lokation i kikkerten.

- Nu lukker vi ned, og så lader vi tiden arbejde for os. Så må vi se, hvad der sker. Vi kan ikke lade det nuværende farmorhus køre videre, hvis ikke grundlaget er i orden, og vi kan leve op til de forventninger, der er, siger Annette Marie Andersen.

- Coronaen og de frivillige, der er blevet gamle, betyder, at vi må prøve lykken et andet sted. Farmorhuset som koncept dør aldrig. Jeg bliver gammel, men andre vil kunne overtage det. Søde bedsteforældre kan vi aldrig få for mange af, fortsætter hun og tilføjer, at tiden ikke er løbet fra Farmorhuset.

Konceptet bygger på bevarelse af fælles kulturværdier, og selvom de voksne ifølge Annette Marie Andersen hele tiden kræver fornyelse, elsker målgruppen - børn fra to til 10 år - genkendelsens glæde. Så selvom Tommy Tryl har optrådt med det samme show i 10 år, og Annette Marie Andersen har optrådt med »Bamse i Bad«, klapper børnene stadig. Gentagelse giver tryghed, siger hun.

- Og jeg fornyer mig skam. Jeg sætter min knold, som jeg vil. Nogle gange er det lige - andre gange er det skævt. Farmor er ikke sådan at slå af pinden.

Ikke alt kan være gratis Annette Marie Andersen har fået ros for sit Farmor-koncept af så prominente personer som Jan Gintberg, Sigurd Barret og Søren Kragh-Jacobsen. Hun oplever, at mange gerne vil Farmorhuset. Men ikke alle har penge, og andre forventer, at underholdningen skal være gratis.

Bycentrum Vordingborg har ikke booket Farmorhuset i uge 28 men ville gerne finde en plads til dem i gaden. Vordingborg Kommune har ifølge Annette Marie Andersen én gang givet tilskud. Herefter er der kommet afslag på afslag, selvom Farmorhuset i høj grad har udført socialt arbejde - også for voksne på offentlige ydelser i det kommunale system.

- Det sociale arbejde kan vi ikke længere udføre i Vordingborg. De penge, vi har fået af socialministeriet, som vi på grund af coronanedlukningen ikke har kunnet bruge, sender vi tilbage, siger Annette Marie Andersen.

Et opslag på Facebook førte til en invitation fra Øens Dyr på Masnedø, men Annette Marie Andersen kan ikke se sit koncept flytte til Masnedø.

- Jeg vil rigtig gerne besøge Øens Dyr med mine legeværksteder, når jeg har overskud til det, men vores formål er at skabe smil og glæde til byens folk og byens turister - så kan det ikke nytte noget, at vi bor på Masnedø. Farmorhuset skal ligge i Vordingborg by, fastslår hun.