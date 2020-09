Den nye forpagter af Hollænderhaven i Vordingborg kan se frem til en større forpagtningsafgift, fordi samlingsstedet mister sit driftstilskud. Foto: Per Witt

Populært festlokale rammes af sparekniv

Når der er konfirmationer, fødselsdage, bryllupper og begravelser samles vordingborgenserne ofte i Hollændernehavens festlokaler. Nu mister det populære samlingssted sit driftstilskud. Det blev et af resultaterne, da politikerne torsdag aften indgik budgetforlig for 2021-2024.

Lige nu modtager Hollænderhaven 284.000 kroner årligt i tilskud, men det bliver i de næste to år sat ned til 100.000 kroner, hvorefter det bortfalder.

Det er Vordingborg Boligselskab, som ejer Hollænderhaven. Her er Jette Rode forpagter, men hun stopper ved årsskiftet. Boligselskabet er i fuld gang med at finde afløseren.

Det manglende driftstilskud betyder, at den kommende forpagter kan se frem til en forhøjet forpagtningsafgift. Jens Hartmann tror dog, at den nye forpagter godt kan få Hollænderhaven til at løbe rundt.