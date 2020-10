Populær smutvej under vand

Det er den voldsomme blæst, der skyller vandet fra Præstø Fjord ud på vejbanen. Det lader til, at bilerne kan passere vandmasserne, men det sprøjter kraftigt ud til siderne. Andre opgiver ævred og vender om med det samme.

Flere bilister bliver overrasket, da de kommer ud på Nysøvej i Præstø. Den populære smutvej fra Rødeledvej, der fører forbi Nysø Gods og munder ud i Faksevej og Præstø Overdrev står flere steder under vand.

Kommunen har ikke afspærret vejen. Der er i stedet et stationært skilt, som advarer mod vand på kørebanen.

- Hvis vi laver yderligere afspærringer, fjerner folk det for at komme ud og se vandet, fortæller Ryan Jensen fra Trafik og Ejendomme i Vordingborg Kommune.