Populær efterskole undskylder mange gange

På Lundby Efterskole ønsker man ikke at stille op til interview på tiårsdagen for kæntringsulykken, hvor én af deres lærere, den 44-årige Michael Jørgensen, druknede, og hvor 13 elever og en anden lærer var tæt på at omkomme i det iskolde vand i Præstø Fjord.

Lars Schou Jensen erkender, at Præstø-ulykken er et ømt punkt.

- Det er naturligt at medierne ønsker at markere tiårsdagen for en så alvorlig hændelse, men vi kan ikke tilføje noget til de oplysninger, der allerede foreligger, og ønsker ikke at ribbe unødigt op i de sår, de involverede bærer rundt på, lyder det fra Lars Schou Jensen, inden han fastslår: