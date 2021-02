Se billedserie 2 minus 1-vejene har fået en noget blandet modtagelse hos bilister. Mange bliver ved med at køre ude i siden af vejen, selvom det er meningen, at man skal køre inden på midten, så længe der ikke er modkørende bilister. Foto: Lars Christensen

Politisk ønske om ny 2 minus 1-vej

Vordingborg - 15. februar 2021 kl. 13:10 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det var en stor sejr for lokalområdet, da Vordingborg Kommune sidste år efter et længere tilløb godkendte en ny cykelsti mellem Køng og Bårse. Nu gør Vordingborg Kommune klar til at sikre endnu mere skolevej i den nordvestlige del af kommunen.

På Bankevejen ved Kostræde Banker undersøger man nemlig netop nu mulighederne for at lave en såkaldt 2 minus 1-vej.

Det var i forbindelse med budgetaftalen sidste år, at politikerne blev enige om at undersøge mulighederne for at forbedre skolevejen med en 2 minus 1-vej.

Vejtypen kender man allerede fra et par andre steder i kommuner, hvor man har indsnævret vejbanen, så bilisterne skal køre inde midt på vejen for at give bedre plads til de bløde trafikanter ude i siderne.

2 minus 1-vejene blive mere og mere udbredt rundt om i landet, men der er stadig mange bilister, der ikke ved, hvordan de skal placere sig på de anderledes veje.

Hos forvaltningen erkender man da også, at det billige alternativ til en cykelsti langt fra kan benyttes alle steder.

»2 minus 1 veje fungerer bedst når trafikken har en størrelse, så trafikken primært kan afvikles i et spor. Hvis trafikken er for stor, så afvikles trafikken i 2 spor, og dermed reduceres effekten af en 2 minus 1 vej«, lyder det i forvaltningens redegørelse, hvor man har kigget på flere nye 2 minus 1-veje rundt om i kommunen.

Generelt er erfaringerne med 2 minus 1 vej mindre gode når den gennemsnitlige trafik på et helt døgn er større end 3000 køretøjer og når spidsbelastningen er større end 300 køretøjer.

På Bankevejen ved Køng ser mulighederne for en 2 minus 1-vej gode ud. Her er den gennemsnitlige trafik på et helt døgn målt til 997 biler og spidsbelastningen er på cirka 110 køretøjer. Tallene stammer dog helt tilbage fra 2014, så kommunen har planlagt to nye målinger her i foråret for at få undersøgt udviklingen i trafikken.

Et andet problem, der kan spænde ben for planerne om en 2 minus 1-vej, er de to sving på Bankevejen, hvor der er begrænset oversigtsforhold.

Det er ikke hensigtsmæssigt at lede trafikken ud på midten af vejen i sving med begrænset oversigt, men forvaltningen vil undersøge mulige løsninger.

Det endelige forslag til en 1 minus 1-vej skal først op i trafiksikkerhedsrådet og Plan- og Teknikudvalget, før den kan blive en realitet.