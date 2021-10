Politikere vil lytte mere: - Idrætten mangler en ny Bjarne

Se billedserie Den tidligere bokser og bysbarn Jesper D. Jensen var hentet ind som skarp ordstyrer til vælgermødet med fokus på idrættens vilkår. Blandt kandidaterne var her fra venstre Jesper Adler (K), Michael Seiding Larsen (V), Charlotte Bagge Hansen fra Fælleslisten, Helle Jørgensen (DF) og Lene Ezzaaf (AL). Foto: Lars Christensen

Vordingborg - 25. oktober 2021 kl. 22:42 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Der var rigeligt at tage fat på, da et bredt panel af kandidater mandag aften blev sat i stævne af Vordingborg Idrætsråd. Rådet har følt sig kørt ud på et sidespor i de senere år, og i en stor undersøgelse om idrætsforeningernes vilkår i de danske kommuner ligger Vordingborg Kommune placeret som nummer 89 ud af 93 kommuner. Meget tyder på, at det er i dialogen mellem foreningerne og kommunen, at problemerne opstår.

- Vi mangler en Bjarne, konstaterede Venstres Michael Seiding Larsen (V) under valgdebatten. Han hentyder til Bjarne Malmros, der efter mange år som kultur- og fritidskonsulent i kommunen skiftede over og blev direktør for DGI Huset i Vordingborg. Med hans afsked fra kommunen er noget af den direkte dialog mellem foreningerne og kommunen gået tabt, lyder erkendelsen.

- Vi mangler en person, der tager ud og hjælper foreninger. Det skal ikke være en, der sidder på kontoret på rådhuset fra 08 til 16. Det skal være en, der møder foreninger der, hvor de er, fortalte Venstre-manden, der også samtidig vil have involveret idrætsrådet meget mere, som de blev før i tiden.

- Idrætsrådet skal høres. Det er blevet totalt glemt. Det er min opfattelse, at visse personer i den nuværende flertalsgruppe har set idrætsrådet som en pestilens, lød kritikken.

Bred opbakning Også de konservatives Jesper Adler understregede, at der skal gøres noget alvorligt med samarbejdet mellem kommunen og foreningerne.

- Den idrætsundersøgelse er skræmmende og sørgelig læsning, men det glæder mig også, at undersøgelsen viser, at der er rigtig mange frivillige i vores kommunen, der gerne vil gøre noget. Dem skal vi blive bedre til at bruge. Uden de lokale foreninger, så har vi ikke lokalsamfundene rundt i kommunen, understregede han.

Tom Nielsen fra Nye Borgerlige mener også, at idrætsforeningerne fortjener større opbakning fra kommunen.

- Der skal være mere opbakning, og der skal også være bedre mulighed for at komme i kontakt med kommunen. Hvis foreningerne rækker en hånd ud, så skal de også opleve at få en hånd tilbage, understregede han.

Ordstyrer for vælgermødet var Jesper D. Jensen, bysbarn, bokser og tidligere europamester i fluevægt. Han kunne ret hurtigt konstatere, at der ser ud til at være et led mellem foreningerne og kommunen, der er alt for langt.

Små drukner i mængden Martin Graff Jørgensen fra Enhedslisten understregede, at man særligt skal have fokus på dialogen med de mindre foreninger og dialogen med kommunen.

- De drukner i mængden af de mange, mange foreninger. Det kunne være fint med en foreningskonsulent, der kunne være bindeleddet. Måske fordelt ud på flere personer, hvis en har fokus på fondsansøgninger og en anden på foreningsudvikling, fortalte han.

- Foreninger skal for eksempel ikke lede efter puljer. Der skal være en, der kan være ude hos dem og hjælpe dem med sådanne spørgsmål, foreslog Michael Seiding Larsen.

- Det koster penge, men spørgsmålet er, om vi har råd til at lade være, tilføjede Venstre-manden.

Her er fra venstre Jesper Hansen (SF), Patrick Mathias Rasmussen (R), Tom Nielsen (NB), Martin Graff Jørgensen (EL) og Brit Skovgaard (S).

SFs Jesper Hansen vil sågar gå skridtet fuldt ud og sørge for at have en kommunalt ansat, der kan skrive fondsansøgninger for foreningerne.

- Vi mangler et personligt bindeled. En, der kun arbejder med det her, lød det fra Charlotte Bagge Hansen fra Fælleslisten.

Socialdemokraten Brit Skovgaard forstår godt ønsket om tættere dialog mellem idrætsforeninger og kommunen, men hun understregede, at løsningen ikke nødvendigvis er en nyansættelse.

- Man kan også spørge, hvor mange led der skal være mellem foreningerne og kommunen, fortalte hun og foreslog samtidig, at foreningerne bruger idrætsrådet og folkeoplysningsrådet i en større grad.

- Og så er det jo ikke sådan, at vi ikke har lyttet til foreningerne. Om lidt kommer der et springcenter her i Vordingborg. En idé, som foreningerne er kommet med, og som kommunen har grebet og har hjulpet på vej. Så samarbejdet kan jo godt lade sig gøre, understregede hun.

Hun mener også, at kritikken af kommunens puljer som værende komplekse er forfejlet.

- Vi har for eksempel en pulje til åben skole-samarbejder. Den er meget, meget nem at søge, lød det.

For svært at finde rundt Et andet væsentligt emne til mødet var også et større overblik over, hvad der rent faktisk gemmer sig af muligheder rundt om i kommunen. Dels for at kommunen kan henvise borgere til forskellige foreninger og dels for at folk selv kan få et bedre overblik.

- Jeg synes selv, at det er svært at finde rundt. Jeg gav op, da jeg var inde og kigge på foreningsportalen og så de første 150 foreninger her i kommunen. Vi skal gøre mere ud af at fortælle, hvad vi har og hvor vi har det, fortalte Helle Jørgensen fra DF. Hun fik dog ikke opbakning fra konservatives Jesper Adler.

- De enkelte foreninger skal altså også sørge for at informere om sig selv. Der er altså noget, der hedder google. Foreninger skal selv sørge for at have en hjemmeside og en Facebook-side. Det er ikke kommunens ansvar, understregede han.