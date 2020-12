Inklusions-spøgelset vågner efter ekstern konsulentrapport... Screendump fra det digitale kommunalbestyrelsesmøde.

Politikere vil lukke aflastning og sende udsatte børn i skoleklubber

Vordingborg - 22. december 2020

Børn der går i aflastning i tilbuddet "Kernehuset" skal overføres til skoleklubberne eller modtage støtte hjemme, som en del af en "kvalitetsudvikling", der vakte en del debat til kommunalbestyrelsesmødet.

Manglende bilag, for få oplysninger og misvisende informationer. Beskyldningerne føg mellem politikerne til årets sidste kommunalbestyrelsesmøde, hvor en sag om "kvalitetsudvikling i dagtilbud", satte sindene i kog.

- Hvis I tør tage det spring og satse med de børn, så har vi en hel del til vores kampagne, når går det ad h. til, lød det fra Marie Hansen (DF), da det stod klart at socialdemokraterne ikke havde i sinde at sende sagen tilbage til udvalget fremfor at vedtage.

For de turde godt tage springet i sagen der i bund og grund betyder, at man lukker ned for dagaflastningstilbuddet "Kernehuset", hvor børn mellem seks og 12 år, der har brug for en pause og faste rammer kan gå som en del af deres klubtilbud. De bliver fremover i stedet sendt over i de almindelige skoleklubber i de tre hovedbyer, hvor de skal gå sammen med de "almindelige" børn. Til gengæld bliver der så tildelt nogle støttetimer - både hjemme og i klubberne. I hvert fald på papiret.

Således bliver børnene i højere grad "inkluderet", som man så det med den skolereform, som man gennemførte for nogle år siden, hvor børn med diagnoser eller problemer blev sendt ud i almindelige klasser, fremfor særlige tilbud rettet mod dem.

Inklusionsargument Således kunne skoleudvalgsformand, Nikolaj Reichel (S) også opsummere med kerne-argumenterne for mere inklusion, da debatten havde kørt i en halv times tid.

- De har brug for almenområdet at spejle sig i. Det er ikke holdbart, hvis børn kun er sammen med meget udsatte, sagde han og tilføjede at det nye tiltag hjælper med at forebygge problemer.

- På et tidspunkt skal barnet også lære at agere i samfundet. Derfor er det vigtigt med det almene område at spejle sig i, sagde han og gjorde klart, at det ikke skulle behandles yderligere, men at det derimod var vigtigt at gennemføre det hurtigst muligt.

- Der er børn der render rundt mellem to stole lige nu, mente hen.

Baggrunden for det inkluderende forslag, som i følge fremstillingen både er kvalitetsudviklende og forebyggende, er en ekstern konsulentrapport, som man har købt af KLK, der har fundet frem til de steder, hvor man angiveligt kan effektivisere.

Her hed det sig, blandt andet at der ikke var nok koordinering mellem skoleklubber og Kernehuset, og i og med der "kun" er 15 børn tilknyttet, mod 60 tidligere, så kom det med i puljen.

- Vi har fået et klart blik i analysen. Man har undersøgt om hvilke effekter der er og aflastning giver ikke tilstrækkelige resultater. Der er en lille børneflok i Kernehuset og der er ikke et tilfredsstillende samarbejde med skolerne, lød det fra Brit Skovgaard (S), der mente, at en ny struktur hvor børnene sendes ud i skoleklubber og får støttetimer hjemme, er bedre til at støtte børnene.

- Der kan gives meget støtte, for det anbringelser koster, tilføjede hun og gjorde klart at for at det ikke bliver for voldsomt, så skubber man planen en smule.

Børnene skulle nemlig allerede være flyttet i løbet at denne måned, men der bliver rykket til marts løbende frem mod maj.

Ekstra belastning Så gik debatten løs og især Marie Hansen var utilfreds.

- Jeg har svært se, at de kan skabe de rum på skolerne, som de børn har brug for, sagde hun og påpegede at de på udvalgsmødet havde spurgt til ting, som ikke var blevet entydigt besvaret. Det gjaldt blandt andet personale i klubberne, som til at begynde med ikke ville blive belastet ekstra af de børn der blev overført, i følge forvaltningen.

- Men det vil de så nu alligevel med nogle dage eller timer. Der blev ellers sagt, at der var masser pædagogisk personale, men det belaster vores klubber, sagde hun og pegede på, at man skal være varsom når man netop har med svage eller udfordrede mennesker at gøre.

Også Enhedslistens Mette Gerdøe var uenig med sin flertalsgruppe.

- Kernehuset er måske ikke den optimale løsning af alle børns problemstillinger, men forslaget er heller ikke optimalt, sagde hun og påegede at selv med ekstra personale, ville skoleklubberne have svært ved at rumme børnene - også fysisk.

- Der er brug for det som Kernehuset kan give - nemlig ro. Man mangler at se helhedsorienteret på. Nogen nogen børn og familier har brug for et i aflastningstilbud, sagde hun.

Flere påpegede i øvrigt at man manglede at høre personale og tale med dem der rent faktisk sidder med det her arbejde i hverdagen, men at man alene har forladt sig på forvaltning og eksterne konsulenters fremstillinger.

Har arbejdet gevaldigt Det havde man dog ikke noget problem med hos socialdemokraterne.

- Vi fik analyse som vi efterlyste med forebyggelse. Administrationen har arbejdet gevaldigt med det her. Jeg kan ikke forstå, at man ikke kan se det. De har arbejdet, sagde Mette Høgh Christiansen (S), der var fint tilfreds med sagsfremstillingen og forslaget.

- Omlægningen giver en til to ekstra årsværk til direkte forebyggende arbejde og ressourcerne følger børnene. Tilbuddet flyttes og tilføres ekstra ressourcer og er bedre og mere forebyggende for vores børn, sagde hun, mens SFs Else-Marie Sørensen påpegede, at der hun havde sympati for holdningerne, men at det er den rigtige retning at flytte de sårbare børn ud i skoleklubberne.

- Vi skal se hvordan vi gør det bedst muligt for de mest sårbare. Og så synes jeg vi mangler noget historie omkring da vi omlagde SFO'erne til skoleklubber med dårligere normeringer, så det mere blev en pasningsordning end pædagogisk arbejde, sagde hun.

Bilagsdiskussion Debatten kørte over i en diskussion om man havde diskuteret tingene nok og sagsfremstillingen havde været i orden og om et bilag fra BUPL (pædagog-fagforening, red.), som kun socialdemokraternes folk havde fået i god tid, mens oppositionen først var blevet oplyst om det senere.

Derfor ville oppositionen gerne have en dialog i udvalget, inden man gik videre, men det gik ikke.

S, Å, K, SF og R, ville have sat tingene i gang, så man kan flytte børnene fra aflastning i Kernehuset og over i skoleklubberne. Og sådan bliver det - dog først med virkning fra engang hen imod marts.

- Jeg er helt sikker på vi er klar på at få den ros, når de får et endnu bedre tilbud end i dag, lød replikken fra borgmester Mikael Smed (S), som svar til Marie Hansens bemærkning om, at de vil blive holdt op på beslutningen.