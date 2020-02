Medlemmerne af økonomiudvalget lægger op til at låne penge til at dække det store hul på arbejdsmarkedsområdet. Fra venstre mod højre ses borgmester Mikael Smed (S), Else-Marie Langballe Sørensen (SF) og Michael Seiding Larsen (V). Foto: Anders Ole Olsen

Politikere vil låne penge til at dække regnefejl

Nu vælger politikerne at låne sig ud af problemerne. På tirsdagens møde i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati indstiller et enigt udvalg til kommunalbestyrelsen at optage lån på 36,75 millioner for regnskabet i 2019 og 23 millioner for regnskabet i 2020.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her