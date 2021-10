Det var usædvanligt, da Vordingborg Kommune gik ind og byggemodnede Antonibakken. Nu vil politikerne have, at kommunen igen skal gå forrest med byggemodninger.Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Politikere vil købe jord til nye boliger og erhverv

Vordingborg - 07. oktober 2021 kl. 05:32

Hele kommunen: Der er en stigende efterspørgsel på grunde til nybyggeri rundt om i Vordingborg Kommune. Alligevel går det trægt med at få byggemodnet rundt om i byerne, og det gør, at kommunen jævnligt bliver kritiseret for ikke at sørge for nok ledige byggegrunde.

Der er ellers mange områder udlagt til formålet,

Mange af områderne er dog ejet af private, hvorfor der ikke er nogen garanti for, at de kommer på markedet her og nu.

Nu er parterne bag budgetforliget dog blevet enige om, at der skal arbejdes på en ny strategi til at sikre flere byggegrunde. Kommunen skal ganske enkelt i langt højere grad end tidligere gå ud og købe jord for selv at udstykke dem.

Foreløbigt har politikerne afsat fem millioner kroner i 2024 til byggemodning til byvækst. Året efter er der afsat yderligere fem millioner øremærket projektet i Vordingborg Vest, hvor vi her i avisen har kunnet afsløre Rosenfeldts planer for byområdet Rosenholmene.

Vil udvide ved Afkørsel 41

Også erhvervslivet efterspørger flere grunde, og kommunen forudser, at der i de kommende år vil blive et endnu større behov for erhvervsgrunde.

Interessen for at lokalisere virksomheder langs med Sydmotorvejen - den kommende Femern Bælt korridor - er steget mærkbart, efter at byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen er gået i gang for alvor. Så til trods for, at al jorden ved afkørsel 41 endnu ikke er solgt, har kommunen fået adgang til at udlægge yderligere jord som erhvervsjord ved motorvejsafkørslen.

Parterne i budgetforliget er derfor enige om, at der skal kigges på køb af jord ud mod motorvejen, som kan byggemodnes og udbydes til salg i takt med, at det nuværende erhvervsområde bag bliver udviklet.