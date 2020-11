Først en, så to og nu tre. Der kommer flere og flere teknikskabe ude foran Linda Fischleins hus , og det er hun godt og grundigt træt af. Nu går politikerne ind i sagen. Privatfoto

Politikere vil i dialog om grimme skabe

Vordingborg - 09. november 2020 kl. 18:31 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

PÅ Adelgade i Præstø er Linda Fischlein en af de beboere, der er godt trætte af de grønne teknikskabe, der står rundt om i bybilledet, blandt andet klos op af hendes husfacade. Dels er de grimme og dels står de i vejen, når man gerne vil sætte sin facade i stand, lyder kritikken.

- Hvad nytter det, at man laver bevarende lokalplaner og præmierer huse, når der bliver sat tv-kasser (og el) op af husmurene, har hun tidligere skrevet i et læserbrev her i avisen.

Skal undersøges Sagen om de grønne skabe nåede for nyligt op på det politiske niveau, da plan- og teknikudvalgets medlemmer diskuterede problematikken på deres seneste møde. Udvalgsformand Michael Larsen (R) vil dog ikke love nogen snarlig løsning.

- Vi har bedt vores vejmyndighed om at prøve at tage en dialog med de selskaber, der sætter skabene op, så man kan få kigget på en anden placering, oplyser Michael Larsen (R).

- Der er flere forhold at tage hensyn til her. Selskaberne skal også kunne komme til dem, men det er en dialog, der er værd at tage, tilføjer udvalgsformanden.

Skabe er en pestilens Det er Bo Manderup (V), der har fået bragt sagen fra Præstø op på udvalgsmødet, og han er kun delvis tilfreds med udfaldet af diskussionen.

- Det er godt, at vi får undersøgt muligheder, men det er kun en start, lyder det fra Bo Manderup.

- Jeg regner med at følge op på det om nogle måneder, tilføjer venstremanden, der kalder teknikskabene for en »pestilens« i mange kommuner.

- Det er utilfredsstillende med en situation, hvor det ser ud som om, at vi ikke kan gøre noget. Det tror jeg ikke på. Det er i sidste ende et spørgsmål om, hvor langt man er villig til at gå. Vejen er jo kommunal, så hvis vi ikke vil have dem, må selskaberne jo placere dem andre steder, fortæller han.

- Men det er et tveægget sværd. Skabene er uden tvivl placeret, hvor det er billigst for selskaberne og for forbrugerne. Hvis de skal placeres et andet sted, så vil det påvirke prisen, lyder det fra politikeren, der dog stadig mener, at selskaber i det mindste bør gå i dialog med husejerne, før de placerer skabene.