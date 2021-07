Foruden kommunalbestyrelsen er politikerne fordelt ud på en lang række forskellige politiske udvalg, men nu lægges der op til at skære ned på antallet af udvalget.Foto: Lars Christensen

Politikere vil gøre op med alt for mange udvalg

Vordingborg - 02. juli 2021 kl. 05:25 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Med hele ni forskellige politiske udvalg kan det ofte være lidt af en jungle at finde gennem det politiske system, og det bliver bestemt ikke nemmere af, at mange sager ender med at skulle op på adskillige udvalgsmøder, fordi de forskellige udvalg lapper ind over hinanden.

Men nu vil Vordingborg Kommune det politiske rod til livs. I hvert fald har en enig kommunalbestyrelse foreslået, at der i næste valgperiode skal være væsentligt færre udvalg at forholde sig til.

Forslaget går ud på at skære udvalgene ned fra de nuværende ni udvalg til seks udvalg: Økonomiudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børn og Læringsudvalget, Klima og Teknikudvalget, Social og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget.

Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv er et af de udvalg, der står til at blive nedlagt. Det var ellers et udvalg, som Venstre i sin tid gik til valg på at få oprettet. Det røde flertal valgte at fortsætte med udvalget efter sidste valg, men det har været svært at få det til at fungere, da man ofte har siddet med meget korte dagsordner sammenlignet med de andre udvalg.

Politikerne er derfor nået frem til, at erhvervslivet er bedre tjent med, at sagerne kommer ind under de udvalg, hvor de hører mere naturligt hjemme. Den del af erhverv og turisme, der vedrører beskæftigelse og uddannelse, ryger ind under arbejdsmarkedsudvalget. Den kommunale erhvervspolitik og samarbejdet med erhvervslivet ryger ind under Økonomiudvalget, mens Kultur og Fritidsudvalget står til at overtage turismedelen med udvikling og markedsføring, samt områder som borgerinddragelse, lokalfora og bosætning.

Det var en enig kommunalbestyrelse, der godkendte udkastet til den nye udvalgsstruktur på det seneste møde, men det er den kommende kommunalbestyrelse, der skal godkende udvalgene i sidste ende, og det sker ofte på konstitueringsnatten, at der er blevet ændret i udvalgene, når formandsposterne skal fordeles til valgets vindere.