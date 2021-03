Se billedserie Else Friis-Hansen udfylder rollen som kommunens borgerrådgiver. Pressefoto

Politikere til embedsfolk: Skriv så folk kan forstå det

Vordingborg - 25. marts 2021 kl. 20:27 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Det er ikke altid lige let at spille bold med det kommunale system.

Det fremgår af årsrapporten for 2020 fra kommunens borgerrådgiver, der hedder Else Friis-Hansen. Når borgerne hiver fat i hende, drejer det sig i langt de fleste tilfælde om, at de skal have hjælp til ansøgninger til at forstå, hvad det er kommunen skriver.

- Jeg troede, at vi var blevet bedre til at kommunikere, fordi det samme fremgik af årsrapporten sidste år. Når et budskab ikke når frem, er det ikke modtagerens skyld. Den må vi 100 procent tage på os, sagde Alternativets Ann Busch på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde, hvor politikerne tog årsrapporten til efterretning.

Ann Busch havde følgende opfordring til administrationen:

- Drop fagsproget og skriv på almindeligt dansk.

Konservatives Daniel Irvold er enig.

- Det må da være muligt at skrive i et sprog, så borgerne forstår det, så der ikke skal flere henvendelser til, sagde han.

Borgmester Mikael Smed kritiserede kommunens egen hjemmeside:

- Den er svær at finde rundt i, medmindre man præcis ved, hvad man leder efter. Vores søgefunktion er heller ikke optimal, indrømmede borgmesteren.

Kompliceret område I 2020 var der cirka 175 borgere, som henvendte sig til borgerrådgiveren.

Langt de fleste henvendelser falder inden for borger- og arbejdsmarkedsområdet, der dækker over flere afdelinger, blandt andet Jobcenter.

Ifølge Else Friis-Hansen er lovgivningen »stram« på sygedagpengeområdet, og det er uforståeligt for borgerne, at hvis de forsat er syge, hvorfor sygedagpengene så ophører. Det kan medfører nogle lange breve fra kommunen.

- Det er kompliceret område, og der er nogle juridiske krav til vores breve. Men vi vil gerne forbedre vores skriftlige kommunikation, og vi vil også inddrage borgerrådgiveren, sagde Anders Andersen (S), formand for Arbejdsmarked & Uddannelse.

Holder fast i fysiske møder Før coronavirussets indtog kunne borgerne møde Else Friis-Hansen til åben borgerrådgivning en gang om måneden fordelt på bibliotekerne i Lundby, Møn, Præstø og Vordingborg. Der er dog ikke mange borgere, som har benyttet tilbuddet. Derfor foreslår Else Friis-Hansen, at man dropper modellen.

Borgerrådgiveren kort fortalt Borgerrådgiverens kerneopgaver er at vejlede og rådgive kommunens borgere og virksomheder, herunder at vejlede borgere, der vil klage over serviceoplevelsen, klage over afgørelser og sagsbehandlingen.

Borgerrådgiveren skal rådgive om rettigheder og yde hjælp i forståelsen af afgørelser og breve.

Cirka 175 borgere henvendte sig i 2020. Politikerne ønsker dog, at borgerne fortsat fysisk skal kunne møde borgerrådgiveren i hele kommunen.