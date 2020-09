Der ligner et bredt flertal om næste års budget i Vordingborg Kommune. Her ses Venstres Michael Seiding Larsen, der flankeres af socialdemokraterne Thorbjørn Kolbo (tv) og Poul A. Larsen. Foto: J.C. Borre Larsen

Politikere tæt på budgetforlig

Vordingborg - 22. september 2020 kl. 12:10 Af J.C. Borre Larsen

Der er tilsyneladende ikke de store knaster i de aktuelle budgetforhandlinger om næste års budget i Vordingborg Kommune.

Partierne er efter mandagens fællesmøde ved at nærme sig målstregen.

- Vi er tæt på. Det er små ting, vi mangler. Nu skal partierne lige vende nogle ting i baglandet, men der er en rigtig god stemning, siger Mikael Smed og tilføjer:

- Jeg håber og tror, at vi kan indgå et budgetforlig på torsdag.

Forud for budgetforhandlingerne skulle politikerne finde besparelser for 17 millioner kroner. Som inspiration har forvaltningen givet dem et sparekatalog, der rummer forslag til besparelser for 30 millioner kroner.

- Vi er blevet enige om, hvad vi skal bruge derfra, siger Mikael Smed, der ikke vil røbe, hvad det drejer sig om.

Borgmesteren oplyser til gengæld, at det primært er på anlægssiden, at partierne mangler at blive enige.

- Ud af et anlægsbudget på 120-122 millioner kroner har vi de sidste to en halv million ude at svæve, siger han.

I Venstre deler man borgmesterens optimisme om at lande en aftale. Eneste parti, som ikke danner fælles fodslag med de andre, er Nye Borgerlige. Forhandlingsrespræsentant Heino Hahn forlod hurtigt mandagens møde.

Partierne - med eller uden Nye Borgerlige - mødes torsdag aften på Vordingborg Rådhus.