Politikere strides om kvart million kroner til festival

Men det har Vilde Vulkaner, der udråbes som Danmarks største børnefestival med 11.000 deltagere, ikke brug for, mente et overvældende flertal bestående af S, SF, RV, K og NB. Og så skulle den sag være afgjort, hvis det da ikke lige var for Venstres to medlemmer i udvalget. Karina Fromberg og Michael Seiding Larsen, strittede så meget imod, at de valgte at bruge standsningsretten. Derfor skal Vilde Vulkaners ansøgning behandles på næste uges kommunalbestyrelsesmøde.