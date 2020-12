Enhedslistens Mette Gerdøe-Frederiksen kom i mål med et af sine to forslag. Foto: Claus Vilhelmsen

Politikere siger ja til børn med fuldskæg

Vordingborg - 16. december 2020 kl. 22:29 Af J.C. Borre Larsen

Enhedslistens Mette Gerdøe-Frederiksen sparkede gang i debatten på årets sidste kommunalbestyrelse, der blev afholdt onsdag aften som et videomøde.

Mette Gerdøe-Fredriksen havde fået et par af sine egne sager på dagsordenen, nemlig flygtningebørn og virksomheder, der ikke betaler skat.

Siden flygtningekrisen i 2015 har flygtningelejre i Grækenland været overfyldte, og mange af dem er børn uden mor eller far, som udgør en særlig sårbar gruppen. Derfor foreslog Mette Gerdøe-Frederiksen, at Vordingborg Kommune skulle sige ja til at tage imod disse børn, såfremt Folketinget beslutter, at Danmark ekstraordinært skal modtage uledsagede flygtningebørn fra lejrene i Grækenland.

Forslaget skabte nervøsitet hos Nye Borgerliges Heino Hahn.

- Jeg har et problem med uledsagede børn med fuldskæg. Hvem kan se, om det er børn, unge eller om de er fyldt 18 år, sagde Heino Hahn.

DF's Marie Hansen siger også nej til flygtningebørn.

- Vi skal hellere tænke på vores egne svage børn og familier, sagde hun.

Venstre ser det som et symbolsk forslag.

- Vi kunne måske som kommune sende penge til de græske myndigheder. Det ville gøre en forskel, sagde Bo Manderup.

Radikale Venstres Michael Larsen støtter forslaget og han havde denne kommentar til partierne, der sagde nej.

- I må nyde julen, hyggen og varmen med rigtig god samvittighed.

Socialdemokratiet er klar til at stå med åbne arme.

- Symbolsk eller ej og børn med eller uden fuldskæg, så vil vi gerne tage imod, sagde gruppeformand Brit Skovgaard.

Partifællen Poul A. Larsen.

- Jo flere kommuner, der bakker op, desto større chancer er der for, at regeringen går med til at få børnene herop, lød det.

Det endte med, at et flertal bestående af S, SF, Radikale Venstre, Alternativet og selvfølgelig Mette Gerdøe-Frederiksen stemte forslaget hjem.

Til gengæld fik Enhedslistens frontfigur ikke opbakning til sit forslag, om at Vordingborg Kommune skulle skrive under på et charter for skattelyfri kommune. Her ville man i sin indkøbs- og investeringspolitik skulle gå efter at vælge virksomheder, som har en ansvarlig skatteadfærd.

- Skattekronerne skal ikke lande i skattely, så vi ikke kan sikre velfærdsydelser til alle, sagde Mette Gerdøe-Frederiksen og pegede på, at flere kommuner har skrevet under på dokumentet.

Det gjorde dog ikke indtryk på Venstres Bo Manderup, der så det som endnu et »sympatisk forslag« fra Gerdøe-Frederiksens side, men at opgaven skal løses i et andet forum.

- Vi indstiller til, at SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S, red.) i fællesskab udarbejder et forslag, som de danske kommunerne kan forholde sig til, sagde Bo Manderup.

Borgmester Mikael Smed mente, at der ikke var noget nyt i Gerdøe-Frederiksens forslag:

- Jeg tror, at vi i forvejen har sendt det signal til vores indkøbsafdelinger, at det er den vej, vi vil gå, sagde borgmesteren.

Chartret er udarbejdet af Oxfam Ibis, som er en bevægelse af mennesker, som ikke vil finde sig i fattigdom og ulighed. Men Oxfam får »filmen til at knække« hos Nye Borgerliges Heino Hahn. Han modtog i sidste uge en mail fra Oxfam, der handlede om, at »vores penge i pensionskasser gik til terror i Mellemøsten«.

- Jeg vil på ingen måde støtte Oxfam og deres propaganda, lød det fra Hahn.

I sidste ende faldt Mette Gerdøe-Frederiksens forslag til jorden. Det var kun Alternativet, Enhedslisten og SF, som bakkede op. Alle andre partier sagde nej.