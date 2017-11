Politikere satte udvalgs- formænd ned i løn

Afslappet stemning i byrådssalen forud for mandag aftens ultrakorte møde, hvor styrelsesvedtægterne blev ændret og udvalgsformænd sat ned i løn. Foto: Poul Poulsen

Vordingborg - 27. november 2017 kl. 19:55 Af Poul Poulsen

Vederlaget for at være formand for et politisk udvalg falder, når den nye kommunalbestyrelse rykker ind efter nytår. Taksten falder med 30.000 kroner om året, fra 236.850 til 206.850 kroner.

Årsagen er, at det nye flertal vil oprette et nyt udvalg for klima og miljø, så der bliver i alt ni stående udvalg til at dele samme pose penge. Der er nemlig sat grænser for, hvad det må koste at drive en kommunalbestyrelse.

Grænsen er på 305 procent af borgmesterlønnen på 985.000 kroner, det vil sige godt tre millioner kroner, uanset antallet af udvalg, og havde politikerne fastholdt den hidtil gældende takst, så var det gået ud over de menige medlemmer af udvalgene.

Ændringen blev helt uden kommentarer godkendt af kommunalbestyrelsen ved et få minutter langt møde mandag aften, hvor Michael Seiding Larsen fra Venstre svingede taktstokken som borgmester. Ændringen er ønsket af den nye kommunalbestyrelse, der fra nytår får Mikael Smed fra Socialdemokratiet som borgmester.

Sammensætningen af udvalg og fordeling af posterne blev besluttet allerede på valgnatten, hvor SF's Else-Marie Langballe Sørensen fik det nye udvalg for teknik og miljø, mens Michael Larsen fra de radikale blev tildelt posten i udvalget for plan og teknik.

De øvrige formandsposter besætter Socialdemokratiet, og det er bemærkelsesværdigt, at ikke færre end fire af formandsposterne går til helt nye medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Turisme, udvikling og erhverv gik til Susan Thydal, arbejdsmarked og uddannelse til Anders Andersen, social og psykiatri til Jesper Berring-Poulsen og børn, unge og familie til Nikolaj W. Reichel.

Af de genvalgte var der poster til Mette Høgh Christiansen, sundhed og ældre, og til Thorbjørn Kolbo, kuyltur, idræt og fritid. Desuden blev Poul A. Larsen formand for Vordingborg Havn, som er selvejende, Kurt Johansen bliver formand for Vordingborg Energi samt for børne- og ungeudvalget, der blandt andet behandler tvangsfjernelser.

Endelig blev Enhedslistens Mette Gerdøe formand for det paragraf 17 stk 4 udvalg, der skal kulegrave folkeskolens problemer. Alternativet blev tilbudt en formandspost, men Ann Busch, der er politisk debutant, ønsker først at lære spilleregler og system at kende.