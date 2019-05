Thomas Krøll, til højre, fortalte beredvilligt om Møn Bolchers udvikling gennem årene, og om nogle af de udfordringer, man kan løbe ind i som lokalt forankret produktionsvirksomhed, mens Stine Pilt Olsen og Marcus Knuth lyttede. Foto: Lene C. Egeberg

Politikere på mønsk inspirationsbesøg

Vordingborg - 02. maj 2019 kl. 04:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens de røde faner blev holdt højt landet over i anledning af 1. maj, holdt politikere fra andre partier sig ikke bag lukkede døre. Lokalt fik Møn Bolcher og Bryghuset Møn således besøg af Venstres folketingsmedlem, Marcus Knuth og de Konservatives folketingskandidat, Stine Pilt Olsen, som havde inviteret sig selv indenfor for at snuse lidt til en del af det sydsjællandske erhvervsliv.

Iveren for at komme i gang med en egentlig valgkamp er svær at komme udenom, men selv om der ikke er trykket på knappen endnu, ville de to politikere gerne orientere sig allerede nu om, hvad der foregår rundt omkring - også selvom det faktisk kun er Stine Pilt Olsen, der er opstillet lokalt.

Marcus Knuth, som ved sidste folketingsvalg var opstillet i Vordingborgkredsen, er denne gang opstillet i Guldborgsund i stedet for, men finder det stadig naturligt at bevæge sig længere væk end bare lige Lolland-Falster:

- Jeg er den eneste fra de tre blå partier, der er valgt syd for Køge, så jeg synes, det er naturligt at interesse mig for hele området, siger han.

Og i den forbindelse er ikke mindst Møn værd at udforske:

- Stege har jo en unik evne til at klare sig godt, til at blomstre og tiltrække turister. Man kan så omvendt se på byer som Maribo og Nakskov og så prøve at se, hvorfor det går så godt i Stege, siger han.

Hos Møn Bolcher sørgede administrerende direktør Thomas Krøll for, at de to gæster fik en grundig indføring i fabrikkens historie, helt tilbage fra nu 26 år siden, hvor de første bolcher blev trillet og klippet i lokalerne på Sukkerfabrikken.

Selv tvivlede Thomas Krøll på, at den politiske interesse kan få den store praktiske betydning for virksomhedens hverdag - men han havde dog et ønske, han gerne vil have gennemført, hvis der kan skaffes politisk opbakning til det:

- Vi vil jo gerne have sukkerafgiften fjernet, det er noget, der betyder rigtig meget for vores forretning. Det er 26 kroner per kilo, der er afgift alene, siger Thomas Krøll - der uanset politisk velvilje for idéen eller ej, gerne tog en times tid ud af programmet for at vise rundt.

- Et besøg som det her giver os muligheden for at vise det, vi er stolte af - og så er det jo aldrig en dårlig ting at have kontakter blandt dem, der laver loven, siger han.