Politikere lukker omstridt børnehave

Vordingborg - 27. maj 2021 kl. 09:20 Af J.C. Borre Larsen

Politikerne i Vordingborg Kommune lukker den private daginstitution Spilopperne i Røstofte ved Mern. Det står fast efter onsdagens møde i kommunalbestyrelsen.

Beslutningen om at lukke den kombinerede vuggestue og børnehave, der i en længere periode har været under skærpet tilsyn, skyldes, at den på flere områder ikke lever op til dagtilbudslovgivningen. Den skal alle dagtilbud følge, og kommunalbestyrelserne har pligt til at sikre, at den overholdes. Der er flere forhold, som har ført til lukningen af Spilopperne.

Mangelfuld og utilstrækkelig pædagogisk læreplan, særligt i forhold til vuggestuebørn.

Mangelfuld pædagogisk tilgang i forhold til børn i udsatte positioner og mangelfuld læreplan, når det drejer sin om børn i udsatte positioner.

Mangelfuld struktur for det pædagogiske indhold og rammerne for et udviklende læringsmiljø for børn.

Fysiske forhold som er sikkerhedsmæssigt uforsvarlige, ikke overholder lovgivningen på området og hvor børn kan komme til skade.

Endelig er leders uddannelsesniveau er ikke i overensstemmelse med det, som institutionen angiver på sin hjemmeside.

- Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at alle børn i kommunen har tilbud om et godt og trygt dagtilbud, som opfylder lovgivningens krav og intention omkring et godt børneliv. Vi kan som kommunalbestyrelse ikke stå inde for dette i forhold til privatinstitutionen Spilopperne. Derfor har vi frataget dem tilladelsen til at drive daginstitution, siger formand for Udvalget for Børn, Unge og Familie, Nikolaj W. Reichel (S) i en pressemeddelelse.

Lukningen træder i kraft 30. juni 2021.

Alle forældre bliver tilbudt ny kommunal pasning fra 1. juli.