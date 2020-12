- Det er ikke nok at have "hjerte", mente Else-Marie Sørensen (SF), der således gjorde klart, at folk der ikke har en formel pædagoguddannelse ikke er gode nok til at passe børn - heller ikke i private instututioner. Derfor kræver politikerne nu at mindst 50 procent af private daginstitiutioners personale skal have papirer på pædagoguddannelsen. Foto: Jens Christian Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Politikere kræver flere uddannede pædagoger i private institutioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere kræver flere uddannede pædagoger i private institutioner

Vordingborg - 03. december 2020 kl. 11:59 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

Når det offentlige giver tilskud til private børnehaver, så vil politikerne også bestemme, hvem de har ansat. - Det er kommunens børn, mente en del af det røde flertal, der fik vedtaget de skærpede regler for de private institutioner, efter en intens debat i kommunalbestyrelsen.

Det kan da godt være at forældre vælger at betale for at få deres børn i en privat institution, der ejes og drives af selvstændige. Det kan også være, at de vælger den private fremfor en offentlig, fordi de mener den private er bedre. Men det er stadig politikerne der bestemmer hvem de private kan ansætte og det er stadig "kommunens børn".

Det må være konklusionen på sidste uges kommunalbestyrelsesmøde, hvor en intens debat om uddannelsesbaggrund hos ansatte i lokale, private institutioner var et varmt emne, der førte til skærpede krav om at mindst 50 procent af ansatte i private institutioner, nu skal have en formel pædagoguddannelse - før var kravet 30 procent.

Bannerfører var enhedslistens Mette Gerdøe, der kender området godt, idet hun i det daglige arbejder i pædagogernes fagforening (BUPL).

- Kan forældrene så ikke selv bestemme? Nej, det kan de så ikke i forhold til flertallets opfattelse. Det er vores børn. Det er også forældrenes, men også kommunens. Vi betaler store driftstilskud, så vi kan med rette stille forventninger til dem (de private institutioner, red.). lød det fra politikeren, der blandt andet påpegede, at uddannede pædagoger er bedst til at sørge for trivsel og til lære børnehavebørnene om "hvad demokrati er".

- Hvornår er privat privat? Hvis de betaler det hele selv, så kunne det være rigtig svært at sætte krav til noget som helst. Men det er ikke sådan det er, tilføjede hun senere, ligesom det blev gjort, at de kommunale institutioner har samme krav, at leve op til.

Tilfredse med varen Oppositionen var i oprør efter udmeldingen - og selv konservatives Daniel Irvold, der normalt er en del af "det røde" flertal, kunne ikke tilslutte sig.

- Hvorfor skal kommunen bestemme antallet af pædagoger i private institutioner. De er et alternativ. De bliver tilvalgt. Faktisk vælger nogen at flytte til området på grund af dem - eksempelvis på Vestmøn. Jeg har tillid til de aktivt vælger et privat tilbud. De har jo kun eksistensberettigelse, hvis kunderne er tilfredse med varen. Deres "guldklumper" overlades ikke til dem, hvis de ikke er gode nok - så lukker de hurtigt igen. De ansatte behøver kommunen ikke blande sig i, lød det fra Irvold.

Fra socialdemokraternes side, var der dog fuld opbakning til kravene, og holdningen var, at netop fordi uddannelsesniveauet blandt folk i området generelt er så dårligt, som det er, så skal der sættes tidligt ind overfor børnene. Og det er altså noget som folk med en formel pædagoguddannelse angiveligt er bedst til.

- Vi drøftede uddannelsesniveau i området og arbejdet med tidlig indsats handler om, at den udvikling skal ske for små børn, lød det fra borgmester Mikael Smed (S), der understregede, at den eneste grund til at man har ansatte, der ikke er uddannede, må være prisen.

- Det er billigere og man har ikke børnene i højsædet. Det er den eneste ordentlige grund, sagde han og fortalte at det for socialdemokraterne handler om "hvordan man ser fremtiden for borgerne i kommunen".

- Vi ønsker barnet i centrum - ikke forældrenes krav. Ikke fordi vi ejer børnene, men vi vil børnene det bedste, supplerede Brit Skovgaard (S), der selv arbejder som pædagog i det offentlige, og måtte indrømme at der "nogen gange nogen, der ikke er uddannede, der er rigtig dygtige".

Men uddannelsespapirer er nu stadig vigtigere end så meget andet.

- "Hjerte" kan ikke gøre det alene, mente Else-Marie Sørensen (SF), der argumenterede med, at det jo også er rart, at folk der arbejder som elektrikere er uddannede som elektrikere.

- I ser ned på pædagoguddannelsen, tilføjede hun.

Der hvor det er bedst - Forældre går derhen hvor det er bedst. Vi ser jo også socialdemokratiske kendte politikere, der har sendt deres børn i privatskole, lød det fra Eva Sommer-Madsen (V), der blandt andet henviste til sagen med statsminister Mette Frederiksen (S), der for nogle år siden tordnede mod forældre, der ikke sendte deres børn i folkeskolen, indtil hun selv fik børn og sendte dem på privatskole.

Og netop folkeskolen - hvor folk med anden uddannelse og brugen af uuddannede vikarer ofte er markant - kom yderligere op at vende, da Kirsten Overgaard (V) tog ordet.

- På de frie skoler er ikke krav om at man skal have en formel læreruddannelse, men fleste er. Skoler bliver målt på deres kvalitet. De skal altid kunne måle sig med folkeskolen. Men det er så ikke så svært - i hvert fald ikke i Vordingborg kommune. Afgangskaraktererne (på de private skoler, red.) er langt, langt højere end folkeskolerne, sagde hun.

- Markedet bestemmer om skolen overlever. Det er det samme med private institutioner. Markedet bestemmer. Hvis forældre ønsker at der ansættes flere pædagoger, så bliver der nok ansat flere, tilføjede hun og spurgte dertil om flertallet nu også overvejede at stille krav til de kommunale dagplejere, der ofte ikke er formelt uddannede pædagoger.

Herefter blev bølgede det frem og tilbage og debatten kom aldrig rigtig tilbage på sporet. Dertil blev talerrækken allerede kort inde i debatten lukket af borgmesteren, der siden skred til afstemning, hvor 18 var for at skærpe kravene til de private institutioner, mens 11 var imod.

Der er, ifølge Mette Gerdøe, otte private dagtilbud i Vordingborg kommune, der nu omfattes er reglerne og dem der ikke kan leve op til de nye krav, skal aflevere en handleplan i forhold til hvornår de så mener de kan leve op til kravene.

I sidste ende, kan institutionerne risikere at miste deres tilskud.