Politikerne sidder klar ved tasterne på sidste års online-budgetmøde med borgerne. Pressefoto

Politikere klar til spørgsmål om fælt spare-budget

Vordingborg - 21. august 2020 kl. 15:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne i Vordingborg Kommune skal finde 37 millioner kroner for at få næste års budget til at hænge sammen.

Derfor har forvaltningen udsendt et sparekatalog med forslag til besparelser for 30 millioner kroner, inden politikerne tager hul på de egentlige budgetforhandlinger 4. september. Inden da får borgerne chancen for at stille spørgsmål til politikerne.

Det foregår torsdag 27. august på kommunens facebookside. Fra klokken 19 til 20 sidder en repræsentant fra hvert parti i kommunalbestyrelsen klar til at besvare spørgsmål og debattere kommunens budgetter.

Det bliver andet år i træk, at politikerne forsøger sig med denne form for dialog med borgerne op til budgetforhandlingerne. Sidste år var der fuld gang i debatten og udvekslingen af idéer mellem de 57 borgere, som deltog i mødet og de otte politikere. Borgmester Mikael Smed (S) håber på, at det samme vil ske igen i år:

- Et online-møde giver plads og mulighed for, at mange af dem, der normalt ikke dukker op til et borgermøde, også får tid og lyst til at deltage, siger Mikael Smed.