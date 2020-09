Politikere hiver Åndehullet og garden ud af sparekatalog

Det drejer sig om Prins Jørgens Garde og »Åndehullet«, der er et værested i Vordingborg for tidligere misbrugere. Derudover er forslagene om at spare på den kollektive trafik og om at øge brugerbetalingen for kørsel til aktivitetscentre droppet.

Borgmester Mikael Smed:

- Jeg er glad for, at vi har haft et meget seriøs og konstruktivt budgetseminar, og at vi kan blive enige om at melde klart ud, når vi alle er enige om tingene. Som for eksempel at se bort fra de fire konkrete forslag i det videre arbejde.