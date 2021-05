Send til din ven. X Artiklen: Politikere giver håndslag på kontroversiel feriepark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Politikere giver håndslag på kontroversiel feriepark

Vordingborg - 29. maj 2021 kl. 07:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Med en ny politisk aftale forsøger et flertal i Vordingborg Kommune nu at skabe »tryghed og sikkerhed« i forhold til de borgere på Møn, der har været mest modstandere af planerne om en feriepark ved det naturskønne Hjelm Bugt.

I aftalen fastslår partierne nemlig, at man højst vil godkende et feriecenter på 200 såkaldte ferieboligenheder, hvorimod investoren bag hidtil har lagt op til, at der skulle bygges op mod 500 enheder. I kommuneplanen åbnes der imidlertid også kun op for de 200 enheder, men trods dette er det altså først nu, at politikerne melder klart ud, at de ønsker at lægge sig op af kommuneplanen.

- Der er enighed om, at kommuneplanen faktisk sætter rammerne godt for, hvad der kan lade sig gøre i området. Samtidig synes vi, det er på sin plads at gøre investor opmærksom på, hvad man kan forventer, og hvis det ikke bliver til noget med det konkrete projekt, så er det også et signal for andre, siger borgmester Mikael Smed om aftalen, hvor han i samme åndedrag understreger, at aftalen ikke skal ses som en tilladelse til et projekt, om det så holder sig under de 200 enheder eller ej.

Aftalen får dog ikke investoren bag, John Bengt Møller, til at ryste på hænderne, for han mener ikke, det vil ændre hans projekt nævneværdigt.

- Vi er enige om, at det kun bliver 200 enheder, men i princippet bliver det stort set det samme - det bliver bare nogle større enheder, siger han, der også lufter tanken om, at begrænsningen på de 200 ferielejligheder måske kun er midlertidig.

- Hvis det er det, der kan lade sig gøre på nuværende tidspunkt, så kan vi starte med 200 enheder og så udvikle videre om nogle år, når det har vist sig at være en god ting for Møn, siger han.

På den anden side af sagen står Jesper Karup, formand for Hjelm Bugts Venner, som i månedsvis har kæmpet mod ferieparkplanerne, og han er heller ikke klar til at åbne champagnen over den nye aftale.

- Jeg synes, det er lidt fjollet, for der har jo hele tiden stået, at der ikke må bygges flere end 200 enheder, og erhvervsstyrelsen har været ude at sige, at området slet ikke lever op til, at man må bygge noget i henhold til planloven, siger Jesper Karup, og fortsætter:

- 200 er selvfølgelig bedre end 500, men det er lidt en gratis omgang - også fordi, at når der først ligger noget herude, så har de alle muligheder for at udvide, siger han.