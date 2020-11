Et billede fra en af de mange koncerter på slotstorvet. Her er det Anne Dorte og Maria fra Tøsedrengene, der optræder i 2013. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Politikere går til borgmesteren i Festugens langtrukne skattesag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere går til borgmesteren i Festugens langtrukne skattesag

Vordingborg - 06. november 2020 kl. 16:30 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

To politikere i kommunalbestyrelsen i Vordingborg vil nu skrive til borgmesteren og opfordre til at undersøge den gamle festugekomités skattesag.

Det er Marie Hansen (DF) og Mette Gerdøe-Frederiksen (EL), som begge undrer sig over, at sagen har været fem år undervejs tilsyneladende uden at få en afslutning.

Sjællandske har gennem næsten to år forsøgt at få aktindsigt i skattesagen, men Skattestyrelsen har sagt nej. Afslaget bliver bakket op af Skatteankestyrelsen, og Ombudsmanden kan ikke gøre noget, da styrelserne henviser til den indskrænkning af offentlighedsloven, som daværende justitsminister Morten Bødskov (S) fik gennemført i 2013.

Men eftersom Vordingborg Kommunalbestyrelse hvert år fortløbende har givet omkring 500.000 kr. i tilskud til Festugen, kan Kommunalbestyrelsen søge og få aktindsigt.

Åbning

Det mener Oluf Jørgensen, jurist, offentlighedsrådgiver og forskningschef emeritus på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han skriver:

»Det er meget besynderligt, at offentligheden ikke kan få at vide, om Skattestyrelsen behandler en sag som denne, men sådan er loven. Den gamle festugekomité kan dog selv søge aktindsigt. Jeg vurderer, at kommunen også kan få aktindsigt på grundlag af det kommunale tilskud.«

Marie Hansen vidste ikke, at kommunalbestyrelsen kan søge aktindsigt, men hun siger til Sjællandske, at hun nu vil undersøge det ved at skrive til borgmesteren.

- Det er ikke fedt, at der er sådan en sag i Vordingborg Kommune, siger Marie Hansen, som undrer sig over, at skattesagen har kørt i så lang tid.

- Vi skal støtte Vordingborg Festuge, men der skal ikke være noget, som ikke er i orden. Med lov skal land bygges, Alle er bedst tjent med, at tingene kommer frem i lyset.

Også Mette Gerdøe-Frederiksen vil skrive til borgmesteren for at få sagen undersøgt.

- Det er interessant, at kommunalbestyrelsen kan søge aktindsigt. Jeg tror, rigtig mange gerne vil have sagen frem i det åbne, og mange vil have gavn af det, siger hun.

Regnskab er nok

Hun understreger, at hun ikke tager stilling til sagen, men gerne vil være behjælpelig med at få oplysningerne frem.

Borgmester Mikael Smed (S) forklarer, at Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati hvert år får et revideret regnskab, og det stiller medlemmerne sig tilfredse med.

- Vi laver ikke bilagskontrol. Vi kan ikke sidde og lave kommunal kontrol, men må regne med, at det regnskab, vi får fra revisoren, er i orden. Det er nok for os, siger Mikael Smed.

På spørgsmålet om, hvorfor det årlige overskud ikke glider tilbage i kommunekassen, eftersom kommunen forlods giver en halv million kroner i tilskud, svarer han:

- De mange foreninger, der kommer med frivillige og bærer Festugen, får de penge, der bliver til overs. Det er godt for foreningslivet.

Venter på Skattestyrelsen

Sjællandske har spurgt ordførerne i partierne i kommunalbestyrelsen om, hvordan medlemmerne kan leve med at give tilskud fortsat så at sige i mørke.

Borgmester Mikael Smed (S), Mette Gerdøe-Frederiksen (EL) og Marie Hansens reaktion kan læses ovenfor, men herudover har Else-Marie Langballe Sørensen (SF) svaret, at hun »vil gøre som Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: afvente afgørelsen fra SKAT.

Jeg kan da undre mig over, at der går fem år uden en afgørelse, men vil derudover ikke kommentere artiklen eller sagen, skriver hun tilbage.

Michael Larsen (R) og Karina Fromberg (v) svarer, at han er enig med Sørensen.

Heino Hahn (NB) ønsker ikke at kommentere sagen, og Daniel Irvold (K) har ikke svaret.

Problematisk

Ann Busch (AL) vil ikke gøre sig til dommer, men mener, at den nye konstellation i festugekomitéen er meget bedre end den gamle. Hun har ikke kræfter til at reagere på sager, der ikke har noget med de udvalg at gøre, som hun sidder i, da hun kæmper med at holde sin virksomhed oven vande pga. coronaen.

Men hun synes, det er problematisk, at regnskaberne fra festugekomitéen ikke er mere detaljerede.

- Jeg kan også undre mig over, at de tør lade frivillige modtage penge uden kontrol, men har fået det svar, at de stoler på deres gode frivillige, siger Ann Busch.