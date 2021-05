Denne gang er løfter ikke nok, siger Klaus Lindegaard. Derfor vil Præstø Lokalforum gå efter at få lavet en handleplan på de problemer, der berører folk i byen. Foto: Thomas Olsen

Politikere flokkes om pop up-møde

Vordingborg - 18. maj 2021 kl. 17:49 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Valgkampen bliver skudt i gang, når Præstø Lokalforum onsdag inviterer til pop up-møde. I hvert fald har ikke færre 14 kommunalbestyrelsesmedlemmer givet tilsagn om at deltage. Dem kan man møde over Zoom eller ved at troppe op på Præstø Bibliotek fra klokken 19 til 21.

- Det ser ud til at være blevet lidt af et tilløbsstykke. Alle de relevante udvalgsmedlemmer er blevet inviteret, og så er Mikael Smed også hoppet på. Han kunne åbenbart ikke lade være, lyder det med et smil fra Klaus Lindegaard, formand for Præstø Lokalforum.

Emnerne er to gamle kendinge, man hiver op af hatten - ikke fordi man ikke kunne finde på andet, men fordi problemerne stadig ikke er blevet løst. Det er ønsket om et ungehus og trafikforbedringer i Præstø.

- At det er to gamle travere, er jo egentlig meget sigende. Det er problemer, der ikke går væk af sig selv, og som folk i Præstø mener, at man bør gøre noget ved, siger Klaus Lindegaard.

Fra kommunalbestyrelsen deltager Mikael Smed (S), Bo Manderup (V), Carsten Olsen (S), Kurt Johansen (S), Karina Fromberg (V), Mette Gerdøe-Frederiksen (EL), Karina Foss (V), Nikolaj W. Reichel (S), Poul A. Larsen (S), Marie Hansen (DF), Peter Ole Sørensen (V), Kenneth Andersen (S), Mette Høgh Christiansen (S), Anders Andersen (S). Nogle er med på Zoom - andre er til stede på biblioteket.

Vil man deltage online, kan man tilmelde sig på mail til lokalforumpraestoe@gmail.com. Så får man tilsendt et link til mødet. Tilmelding er mulig lige op til mødets begyndelse.