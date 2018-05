I Sundhedscenteret i Vordingborg er der blandt andet kommunal tandpleje, lægevagt, jordemoder samt tre praktiserende læger. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Politikere får 2.300.000 ubrugelige kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere får 2.300.000 ubrugelige kroner

Vordingborg - 11. maj 2018 kl. 07:03 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

200 millioner er fordelt udover landet, da sundhedsministeren gav penge til nye læge og sundhedshuse. 2,3 millioner kroner endte i Vordingborg, men man havde søgt om syv millioner kroner, og de manglende 4,7 millioner kroner giver en ny udfordring for kommunen.

- Det er begrænset, hvad du kan gøre for 2,3 millioner kroner. De forslår ikke til det, vi havde regnet med. Vi går i tænkeboks, hvor vi finder ud af, hvad vi så gør med den ide, vi oprindeligt havde. Det er et andet budget, vi nu skal planlægge ud fra, siger Mette Høgh Christiansen (S), der er formand for udvalget for sundhed, senior og ældre.

Den oprindelige plan lød på at bygge nye lægeklinikker på eller ved Sundhedscenteret på Sankelmarksvej i Vordingborg, læger kunne leje sig ind i - en model lignende løsningen i Stege, hvor to læger holder til det gamle sygehus på Langelinie.

Ideen var, at et nyt sundhedscenter kunne trække læger til Vordingborg ved at tilbyde et godt fagligt miljø og nogle fordelagtige økonomiske vilkår.

- Når vi mangler læger, skal vi gøre det ekstra attraktivt. Der havde vi regnet ud, at hvis man ikke stavnsbandt lægerne til en købt praksis, havde de måske lyst til at flytte til Vordingborg. 2,3 millioner kan ikke forløse den ide. Vi er jo altid glad for at få penge, så nu skal vi lige finde ud af, hvad vi gør, siger Mette Høgh Christiansen.