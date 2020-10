Det er kommet voldsomt bag på politikerne Karina Fromberg og Brit Skovgård, at Vordingborg Kommune nu risikerer ikke at have nogen at forhandle med om Museumsgårdens nye status. Foto: Lene C. Egeberg

Politikere er »Rigtig kede af« museumsbestyrelses beslutning

Det var en uvelkommen overraskelse for Venstres Karina Fromberg og Socialdemokratiets Brit Skovgård at læse Sjællandske tirsdag morgen. De to har sammen fået det politiske ansvar for at forhandle en aftale på plads med bestyrelsen for Museumsgårdens venneforening ovenpå stedets statusændring til associeret museum, men at de nu risikerer ikke at have nogen at forhandle med, havde ingen af dem set komme. Det siger de begge til Sjællandske efter meddelelsen fra Venneforeningens bestyrelse om, at alle syv bestyrelsesmedlemmer træder tilbage som følge af ændringen.