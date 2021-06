- Som man også kan høre på de Ore-borgere, der stod udenfor rådhuset, så har det her været et speget og uskønt forløb, lød det fra Else-Marie Langballe Sørensen under torsdagens kommunalbestyrelsesmøde. Godt 30 mødte frem til demonstrationen. Foto: Lars Christensen

Politikere efterlyser åbenhed om lukket havneudvalg

Vordingborg - 26. juni 2021 kl. 12:24 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Jesper Berring-Poulsen har fået en høj stjerne hos mange borgere på Ore, efter han forlod Socialdemokratiet og blev løsgænger, fordi han ikke kunne stå inde den udskældte havneudvidelse. På torsdagens kommunalbestyrelsesmøde fortalte han om, hvordan han var blevet presset ud af havnebestyrelsen og blev truet med ekskludering fra partiet, som han dog endte med selv at forlade.

Han benyttede lejligheden til at fyre med skarpt mod havnen og grundlaget for udvidelsen.

- Jeg har stadig ikke set nogen valide argumenter for den havneudvidelse. Sagen er ikke oplyst godt nok. På intet tidspunkt har vi set skyggen af de kontrakter, der er indgået, selvom det burde være en selvfølgelighed, fortalte løsgængeren, der ikke lagde fingre imellem i sin kritik, hvor han også understregede, at der burde være fri adgang til havneudvalgets dagsordner og referater i modsætning til i dag, hvor møderne foregår bag lukkede døre.

- Efter jeg blev presset ud af havnebestyrelsen, har jeg søgt aktindsigt i referaterne, og jeg har efter to måneder endnu ikke modtaget det ansøgte, lød kritikken fra Jesper Berring-Poulsen.

Borgmester Mikael Smed understregede efterfølgende, at løsgængeren ikke var blevet truet med ekskludering.

- Du fik at vide, at der var kræfter i partiet, der mente, at det du havde gang i var partiskadelig virksomhed. Det er noget helt andet, understregede borgmesteren, der dog støttede dog op om, at havneudvalgets dagsordner og referater så meget som muligt burde være offentligt tilgængelige.

Det samme støttede også blandt andet Daniel Irvold (K) og Else-Marie Langballe Sørensen (SF) op om.

- Det her er foregået i et hermetisk lukket forum, og der er ting, man ikke har kunnet undersøge til bunds. Det har været et speget og også uskønt forløb, lød det fra SF'eren, der dog alligevel bakkede op om lokalplanen.

- Jeg vælger at have tillid til de oplysninger, der kommer fra havnen, selvom vi har manglet dokumentationen, sagde hun.

Læste op af mails Efter den lange debat om havneudvidelse understregede havneformand Poul A. Larsen, at der er en god grund til, at havnens møder er lukkede.

- Vi har rigtig mange punkter som omhandler kontrakter med vores kunder og priser. Det kan man selvfølgelig ikke som erhvervshavn gå ud og offentliggøre, lød det fra havneformanden, der dog senere på mødet valgte at imødekomme ønsket om mere åbenhed på en noget uventet facon.

Han besluttede sig nemlig pludselig for at læse op af en mailkorrespondance, som medlemmerne af havnebestyrelsen havde tilbage i 2017, da kompromisset med Ore-borgerne blev indgået.

I korrespondancen foreslog daværende formand Per Stig Sørensen, at man skulle prøve at få ro på vandene, så man kunne få etableret etape 2 til 4 hurtigst muligt uden nogen nævneværdig modstand.

»Når de så er etableret, kan vi arbejde videre på udvidelsen mod vest«, citerede Poul A. Larsen fra mailen.

Vrede hos Venstre En mail fra Venstres medlem dengang blev også citeret.

»Jeg er ikke meget for at give mig over for Ore-borgerne, men hvis det gør, at man undgår indsigelser, så er jeg med (...) Jeg forstår, at vi inden for fem år kan tage udvidelsen op igen - også mod vest«, skulle Venstres medlem i havnebestyrelsen have skrevet i følge Poul A. Larsen.

Mail-stuntet faldt dog ikke i god jord i den modsatte side af byrådssalen.

- Jeg kan se, at formanden allerede har taget kritikken til sig om de lukkede møder, lød det sarkastisk fra Michael Seiding Larsen, der er Venstres nuværende medlem af havnebestyrelsen.

- Mig bekendt kan vi ikke sidde og referere, hvad der er skrevet eller sagt på et lukket møde, så jeg tror, at Poul A. Larsen skulle have tænkt sig lidt om, før han gik i gang mede at læse mails op, lød det spidst fra Venstre-manden.