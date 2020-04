Mikael Smed håber, at Præstø i stedet kan få en række mindre arrangementer i løbet af sommeren, der kan skabe liv i købstaden. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Politikere efter Fransk Forår-aflysning: - Trist men forståeligt

Derfor er det også ekstra ærgerligt, at arrangementet nu bliver aflyst, fortæller Peter Ole Sørensen (V), fungerende formand for Turisme, Udvikling og Erhvervsudvalget i Vordingborg Kommune.

- Fransk Forår er et af vores fyrtårne her i kommunen, og specielt her i Præstø er det jo afgørende vigtigt. Derfor vil det jo også være noget, der kan mærkes på længere sigt. Det er trods alt 50.000 personer, der ikke lægger deres penge i butikkerne. Det bliver endnu et hårdt slag til handelslivet, fortæller han.