Forslaget fra det rødgrønne flertal blev vedtaget, men det skete ikke uden borgerlige sværdslag. Sjællandske beskrev forslaget forleden.

Send til din ven. X Artiklen: Politikere beskyldes for at blande sig i konflikt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere beskyldes for at blande sig i konflikt

Vordingborg - 23. marts 2018 kl. 06:50 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blander politikerne sig i en arbejdskonflikt, når de vil love konfliktramte medarbejdere, at de vil blive kompenseret for det ekstraarbejde, der følger bagefter?

Det spørgsmål gav anledning til en længere debat i byrådssalen torsdag aften, hvor det rød-grønne flertal bestående af S, SF, R, Enhedslisten og Alternativet ville love de kommunalt ansatte, som er på vej i strejke eller lockout, at de penge, som kommunen sparer på lønnen, ikke havner i kommunekassen. I stedet vil de blive brugt på at genoprette eller forbedre forholdene på de områder, de var tiltænkt. Blandt andet til udbetaling af overarbejdsbetaling efter konflikten, skriver Sjællandske fredag.

- Den danske model indebærer, at arbejdsmarkedets parter selv løser arbejdsretslige forhold - og sådan har det været siden 1901. Det betyder, at vi som politikere skal holde fingerene væk, indtil der er fundet en løsning. Alt andet er en rigtig dårlig ide, lød det fra Venstres Bo Manderup, som understregede, at den danske model både er berømt og misundt af andre lande.

Han fik støtte fra Heino Hahn (DF) og efter lidt betænkningstid også fra Daniel Irvold (K), mens socialdemokraterne tordnede over at blive belært om »den danske model« af en Venstre-mand.

Viceborgmester Else-Marie Langballe Sørensen (SF), der selv er lærer, trak paralleller til 2013, hvor lærerne også blev lockoutet:

- Vi blander os ikke i konflikten, men vi er arbejdsgivere, og jeg kender til den store bekymring, der kan være under en lockout. Hvis det er så uheldigt, at konflikten træder i kraft, så er det vigtigt, at medarbejderne ved, at det ekstraarbejde, der følger bagefter, ikke bliver som merarbejde, men kan blive som overarbejde, sagde hun blandt andet.

- Debatten viser klart, at det er en støtte til den ene part i konflikten, konkluderede Bo Manderup, der ville udsætte diskussionen til efter en eventuel storkonflikt og gemme de sparede midler til budgetforhandlingerne.

- Det nytter ikke at gemme pengene. Der bliver brug for dem i 2018, ikke i 2019replicerede Line Dahl Abildgaard (S), mens Heino Hahn fra DF undrede sig over, at diskussionen skulle op nu.

- I har jo også flertal efter en eventuel konflikt. Så kan I jo bare beslutte det til den tid, mener Heino Hahn, som blev bakket op af Michael Seiding Larsen (V):

- Det virker som om, der er mistillid til borgmesteren.

Hensigtserklæringen kom til afstemning og blev vedtaget med de 17 stemmer, som flertallet udgør. Imod stemte de resterende 12 mandater fra V, DF og K.