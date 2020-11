Køng Museum. Arkivfoto

Politikere besinder sig: Museer "tilbydes dialog"

Vordingborg - 11. november 2020 kl. 12:01 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

De to små museer i Køng og Keldbylille får nu et "tilbud om fortsat dialog", fremfor et kommunalt krav om at blives tvunget væk fra Museum Sydøstdanmark.

Der står klart efter kultur- og fritidsudvalget i sidste uge havde de små museers skæbne på dagsordenen.

- Udvalget ønsker at forsætte den positive dialog med Køng Museum om omdannelse til et mere fritstillet associeret museum fra 2021. Udvalget er ligeledes enige om, at Museumsgårdens nuværende eller en kommende bestyrelse, endnu engang tilbydes mulighed for at indgå en konstruktiv dialog med Vordingborg Kommune, hedder det i beslutningsreferatet, hvor der således ikke lægges skjul på, at man fra kommunal side gerne ser, at de to små museer beslutter sig for at blive kommunale og træde ud af det store museum.

Planen om at udskille de to museer fra det store museum, udsprang af en gammel rapport, og selvom alle implicerede afviste, så gik forvaltningen videre med planerne, indtil de blev vedtaget som del af et kommunalt sparekatalog i forbindelse med årets budgetforhandlinger - angiveligt fordi politikerne troede, at de var nødt til at tvinge de små museer til at blive "selvstændiggjort".

Nu endte politikerne dog med at besinde sig - blandt andet fordi man på Museumsgården i Keldbylille har måtte imødese at hele bestyrelsen vil trække sig på grund af sagen.

I Køng har de været mere vævende og "vil bare det bedste for museet", hvorfor de forventeligt bliver udskilt, mens man fra politisk side afventer hvad der sker på Museumsgården. Begge steder får dog angiveligt lidt "snor".

Hvis de to små museer udskilles, vil de ikke længere være statsanerkendte og vil udelukkende være finansieret via donationer og af kommunens tilskud. Dertil vil de frivillige i bestyrelserne forventeligt skulle hæfte personligt for økonomien, jævnfør bestyrelsesansvaret i foreninger. Til gengæld vil de ikke længere skulle referere til Museum Sydøstdanmark.