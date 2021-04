Se billedserie Sådan så det ud, da Antonibakken blev byggemodnet. Nu vil politikerne i Plan- og Teknikudvalget have gang i byggemodningen endnu flere steder rundt om i kommunen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Politikere: Vi kommer til at mangle byggegrunde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere: Vi kommer til at mangle byggegrunde

Vordingborg - 19. april 2021 kl. 05:14 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det er på høje tid, at der bliver sat gang i byggemodningen af flere grunde rundt om i kommunen.

Sådan lyder meldingen fra Plan- og Teknikudvalget, hvor man nu vil have sat skub i arbejdet med at skaffe flere byggegrunde.

- Vi er så småt ved at komme i bekneb med byggegrunde, så vi skal have kigget grundigt på området, forklarer udvalgsformand Michael Larsen (R).

- Vi har selv noget kommunal jord, som vi enten kan sælge eller selv byggemodne, tilføjer udvalgsformanden.

Udmeldingen kommer, efter kommunen tilbage i februar sidste år vedtog en »Strategiplan for prioritering af byvækst«. Her er der udvalgt otte områder rundt om i kommunen, hvor man vil prioritere byvækst, men det kræver, at flere grunde bliver byggemodnet.

Et af de otte områder er Boelsvej i Lundby. Her er der det seneste år afhændet flere grunde i området, hvor der ellers ikke var solgt nogen i en længere årrække. Også på Apotekervej i Lundby er der planer for flere grunde, men her er byggemodningen foreløbigt planlagt til 2023.

I Stensved var det planen, at der skulle have været byggemodnet grunde her i 2021, men det blev der i sidste ende ikke afsat penge til på budgettet, så derfor er man ikke kommet længere med det projekt. Det betyder, at der aktuelt ikke er nogen byggegrunde til salg i Stensved.

Det samme billede ser man i Stege Nord, hvor der heller ikke er nogen byggegrunde til salg.

Også i Ørslev ville man gerne have byggemodnet i år, men heller ikke det blev der fundet penge til på budgettet. Her er aktuelt kun tre byggegrunde til salg.

I Nyråd ville man gerne have udvidet byen for ende af Clemensmindevej, men det projekt blev fjernet fra planen efter store naboprotester. Nu er antallet af ledige byggegrunde i Nyråd faldet til tre, og derfor bør man inden for en kortere periode se på andre muligheder for skabe flere byggegrunde i området, lyder meldingen fra kommunen.

I Præstø er fokus i øjeblikket mest på Antonibakken, hvor arealerne udlagt til tæt-lav bebyggelse nu stort set er afsat, mens salget af parcelhusgrundene stadig er begrænset. Kommunen har dog også blikket rettet mod den østlige del af Præstø, hvor man vil købe og udstykke grunde. Ifølge byvækststrategien, så skulle man allerede gå i gang med det arbejde i 2022, men det sløve salg på Antonibakken kan udskyde planerne.

Det allerstørste projekt i byvækststrategien finder man i den vestlige del af Vordingborg. Her har kommunen en ambitiøst plan om at udvide byen vest for Brovejen.

Et af de helt store byggemodningsprojekter i de kommende år bliver »Vordingborg Vest«. Her går man med de indledende planer til at udvide byen i feltet, der er markeret med rødt.Foto: Google Maps

Fra statens side har man godkendt et udviklingsområde på 65 hektar. Projektet er stadig på et tidligt stadie, men der skulle efter sigende være interesse fra investorer.

I løbet af i år og næste år er det planen, at der skal udarbejdes en helhedsplan, der sikrer, at udbygningen af området sker i tæt sammenhæng med den øvrige del af byen.

- Det ligger bestemt ikke stille. Der bliver arbejdet på det, og vi glæder os til at se resultatet, fortæller udvalgsformand Michael Larsen (R).

I første omgang er tanken, at der skal byggemodnes 20 parcelhusgrunde på en del af store område, hvis der kan findes penge til det på kommunens budget.