Politikere: Skørt og absurd

Andreas Steenberg har heller ikke meget tilovers for Udlændinge- og Integrationsministeriets politianmeldelse af Katrina Kuhre, fordi hun ikke oplyste, at hun havde den pågældende fartbøde på samvittigheden.

Enhedslistens Peder Hvelplund mener heller ikke, at det giver mening at fratage Katrina Kuhre dansk statsborgerskab på baggrund af fartbøden.

- Det er absurd, siger han. - Fordi man har fået en fartbøde, så bliver man udelukket fra demokratiske rettigheder som at stemme til et folketingsvalg, siger Peder Hvelplund.

Han sidder selv i indfødsretsudvalget, der er med til at bestemme, om ansøgere skal have dispensation eller ej til dansk statsborgerskab. Udvalget får typisk sager, hvor ansøgere har fået bøder fra 3000-10.000 kroner.

Som reglerne er nu, kan afviste ansøgere ikke klage til andre myndigheder over indfødsretsudvalgets beslutninger. Det vil Peder Hvelplund have lavet om.

- Jeg har bedt ministeriet om en udredning. I stedet for at stemme ud for mavefornemmelser synes jeg, at sagerne burde afgøres ud fra forvaltningsretslige principper med partshøring og ankemuligheder. Vi skal have nogle rimelige regler og en større retssikkerhed, lyder det.