Det blivere sværere og sværere at finde penge til buslinjer rundt i hele kommunen, så politikerne opfordrer nu lokalområderne til at kigge på alternativer med frivilliges hjælp. Foto: Fred Jacobsen

Politikere: Lokale bør kigge på alternativer til busser

Vordingborg - 26. august 2021 kl. 08:25 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Lidt af et kludetæppe. Sådan beskriv er udvalgsformand Michael Larsen (R) resultatet af de mange overvejelser, der har været om besparelser på busserne. I stedet for at skære voldsomt et sted, har man fundet små besparelser flere forskellige steder i håb om at ramme færrest mulige passagerer. Udvalgsformanden understreger dog også, at det bliver sværere og sværere at finde de nødvendige besparelser.

Borgmester Mikael Smed (S) erkender også, at det bliver sværere at opretholde buslinjerne, og derfor benyttede han onsdagens kommunalbestyrelsesmøde til at sende en klar opfordring til alle de små lokalsamfund rundt om i kommunen, der er frustreret over busserne.

- Lad os tage en snak, hvis I har nogen frivillige, der gerne vil gøre en forskel i lokalområdet. Så er vi klar i Vordingborg Kommune på at se, om vi kan finde nogen alternative løsninger, fortæller borgmesteren og henviser til de gode erfaringer med delebussen Frøen på Jungshoved. Et projekt, der allerede har spredt sig til blandt andet Sønderjylland, hvor man er gået i gang med projektet »landsbybusser«.

Andet end store busser

Også Bo Manderup fra Venstre understreger vigtigheden af at kigge på alternative løsninger.

- Det er værd at undersøge, hvordan man kan skabe en bedre kollektiv trafik på en anden måde, end det vi normalt har gjort med de store busser fra Movia. Det er noget, der kan tages op af flere af vores lokalsamfund, lyder det fra Bo Manderup.

- Ofte hører vi det her med, at busserne er vigtige, og det er de også. Men når vi får statistikkerne for passagertallet, så viser der sig, at der ikke er ret mange med busserne. Det er måske et argument, der bider sig selv i halen, fordi folk fravælger bussen, hvis der ikke er ordentlige forbindelser, men vi er nødt til at have det med i overvejelserne, tilføjer han.

Må ikke afvikle landsbyer

Borgmesteren tilføjer, at ingen af kommunens buslinjer i dag er selvbærende ud for passagertal og billetpriser. Det er kommunen, der finansierer den største del af regningen for at holde busserne kørende.

- Det gør vi gerne, men vi er så også nødt til at kigge på, hvor der er færrest der benytter bussen, lyder det fra borgmesteren.

Marie Hansen fra Dansk Folkeparti understreger, at man skal passe på med ikke at afvikle de små landsbyer. Derfor er hun også glad for, at forslaget til en omlægning af Bus 640 kommer ud i en høring, så borgerne får mulighed for at give deres mening til kende.

- Ændringen vil forringe det for en hel del, der nu har mulighed for at handle i Rema, lyder det fra DF'eren.

Borgmester Mikael Smed (S) understreger, at det stadig vil være muligt for folk at komme til og fra Rema1000, hvis bare man benytter flextrafik.

Også Daniel Irvold (K) opfordrer til, at man i Køng og Lundbyområdet kigger på alternativer til bustransporten. Han gik endda skridtet videre og tilføjede, at han gerne selv vil stille sig til rådighed til at hjælpe med det arbejde.